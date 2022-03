"Der Pass" auf Sky: Kommt Staffel 3 der Krimi-Serie?

Erst seit Kurzem läuft Staffel 2 der Serie "Der Pass" auf Sky. Wird es auch Staffel 3 geben? Was ist bisher zu Start, Handlung und Besetzung bekannt?

Im Januar 2019 präsentierte der Streaming-Dienst Sky zum ersten Mal die deutsch-österreichische Krimiserie "Der Pass". Drei Jahre später, im Januar 2022, ging dann Staffel 2 an den Start.

Nun stellt sich die Frage, ob die Krimiserie, welche sich mit verschiedenen Mordfällen in der Nähe der deutsch-österreichischen Grenze beschäftigt, eine Fortsetzung in Form von Staffel 3 bekommt.

Hier in diesem Artikel finden Sie alle wichtigen Infos, die bislang rund um Start, Handlung und Besetzung von "Der Pass" - Staffel 3 bekannt sind.

Video: AFP

"Der Pass", Staffel 3: Wann ist Start auf Sky?

Ob und wann es eine dritte Staffel der deutsch-österreichischen Krimiserie geben wird, wurde von Sky bislang noch nicht bekannt gegeben. Da Staffel 2 aber mit einem Cliffhanger endet und viele Fragen offen lässt, ist zu vermuten, dass es eine weitere Staffel von "Der Pass" geben wird. Sobald nähere Informationen zur Fortsetzung von "Der Pass" bestätigt werden, erfahren Sie es hier in diesem Beitrag.

Das könnte die Handlung von Staffel 3 von "Der Pass" sein

Sky konnte bislang mit Staffel 1 und 2 die Zuschauer überzeugen. Die Krimiserie handelt von verschiedenen Serienmorden in Deutschland und Österreich. Zuständig für die Aufklärung der Morde sind das Duo Ellie Stocker und Gedeon Winter. Ellie arbeitet für die Kriminalpolizei in der deutschen Alpenregion, Gedeon ist als Kriminalbeamter in Salzburg tätig. Da die Morde in der deutsch-österreichischen Grenzregion passieren, und es immer einen offensichtlichen Zusammenhang gibt, versuchen die zwei, zusammen die Mörder zur Strecke zu bringen.

In Staffel 1 musste das Ermittlerteam sich mit dem sogenannten Krampuskiller herumschlagen, dem seine Morde offenbar nicht brutal genug sein konnten. Die beiden konnten zwar den Fall lösen, und trotzdem kam es für Ellie und Gedeon zu keinem Happy End.

Zu Beginn von Staffel 2 hat Ellie immer noch mit den psychischen Auswirkungen der vergangenen Mordserie zu kämpfen. Gedeon liegt im Krankenhaus, da er angeschossen wurde. Zwar hat er das Attentat überlebt, die Kugel im Kopf ließ sich aber nicht entfernen. Unterdessen kommt es zu neuen Morden, diesmal speziell an jungen Frauen.

Ellie und Gedeon schaffen es, sich in den Berufsalltag als Kriminalbeamte zurück zu kämpfen und zusammen der neuen Mordserie nachzugehen. Staffel 2 endet mit einem Cliffhanger, der die Fans der Krimiserie auf eine Fortsetzung hoffen lässt. Ob Sky tatsächlich Staffel 3 von "Der Pass" herausbringen wird? In Staffel 1 und 2 sind jeweils acht Folgen zu sehen. Gut möglich, dass Sky auch in Staffel 3 mit acht neuen Folgen von "Der Pass" zurück kommt.

Wer sind die Schauspieler bei "Der Pass"? Besetzung in Staffel 3

Da das Ende von Staffel 2 noch einige Fragen zwischen den beiden Kommissaren Ellie Stocker und Gedeon Winter offenhält, ist davon auszugehen, dass im Falle einer dritten Staffel beide Charaktere erneut dabei sein werden. Ob die beiden dann wieder als Team eine neue Mordserie aufdecken müssen, bleibt abzuwarten.

Das sind die Schauspieler, die in Staffel 1 und Staffel 2 bei "Der Pass" dabei sind: