"Der Pass" Staffel 3: Handlung und Besetzung der neuen Folgen

Sky zeigt die 3. Staffel der Serie "Der Pass". Wir informieren Sie über alles rund um Besetzung, Handlung und Stream der neuen Folgen.

Im Januar 2019 präsentierte der Streaming-Dienst Sky zum ersten Mal die deutsch-österreichische Krimiserie "Der Pass". Drei Jahre später, im Januar 2022, ging dann Staffel 2 an den Start. Beide Staffeln wurden von den Kritikern gefeiert und mit den besten amerikanischen Krimi-Serien verglichen.

Es hat daher auch niemanden verwundert, als bereits relativ zeitnah nach der Ausstrahlung der letzten Staffel auch Staffel 3 angekündigt wurde. Mittlerweile zeigt Sky die neuen Folgen der unter anderem mit dem "Deutschen Ferneh-Preis" und dem "Grimme-Preis" ausgezeichneten Serie. Die neue Staffel ist dabei auch die letzte und finale Staffel der Geschichte rund um die Kommissare Ellie Stocker und Gedeon Winter.

Wann genau die neuen Folgen von "Der Pass" zu sehen sind, erfahren Sie hier. Außerdem haben wir für Sie alle Infos rund um die Handlung und die Besetzung der neuen Staffel zusammengetragen. Am Ende gibt es dann auch noch einen Trailer als Vorgeschmack auf das Serien-Finale.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

"Der Pass", Staffel 3: Das war der Start auf Sky

Da Staffel 2 von "Der Pass" mit einem Cliffhanger endete, der viele Fragen offen ließ, war schon früh klar, dass eine weitere Fortsetzung der Serie geplant war. Diese wurde im vergangenen Jahr für das zweite Quartal 2023 angekündigt. Erfreulicherweise konnte Sky seine eigenen Vorgaben auch erfüllen und zeigt die finale Staffel von "Der Pass" bereits seit dem 4. Mai.

Das sind die neuen Folgen von "Der Pass", Staffel 3

Wie schon bei den vorangegangenen Staffeln, ist es auch bei Staffel 3 von "Der Pass" so, dass es acht neue Folgen gibt. Eröffnet wird die neue Staffel gleich mit einer Doppelfolge am 4. Mai, anschließend wird jede Woche eine neue Folge veröffentlicht. Am 15. Juni zeigt Sky dann das Serienfinale. Die einzelnen Sendetermine der neuen Folgen von "Der Pass" haben wir Ihnen hier zusammengetragen:

Folge 1: 4. Mai

4. Mai Folge 2: 4. Mai

4. Mai Folge 3: 11. Mai

11. Mai Folge 4: 18. Mai

18. Mai Folge 5: 25. Mai

25. Mai Folge 6: 1. Juni

1. Juni Folge 7: 8. Juni

8. Juni Folge 8: 15. Juni

Staffel 3 von"Der Pass" im Stream bei Sky

Da es sich bei "Der Pass" um ein Prestigeprojekt von Sky Deutschland handelt, ist es wohl wenig verwunderlich, dass die neue Staffel exklusiv bei dem Streaming-Giganten zu sehen ist. Zeitgleich zur Ausstrahlung der Serie vom 4. Mai bis 15. Juni auf Sky, ist sie auch beim zugehörigen Streaming-Service Wow zu sehen. Auch auf Abruf über Sky Q ist Staffel 3 von "Der Pass" aufrufbar.

Lesen Sie dazu auch

Das ist die Handlung von "Der Pass", Staffel 3

Sky konnte bereits mit Staffel 1 und 2 die Zuschauer überzeugen. Die Krimiserie handelt von verschiedenen Serienmorden im Grenzgebiet zwischen Deutschland und Österreich. Zuständig für die Aufklärung der Morde sind das Duo Ellie Stocker und Gedeon Winter. Ellie arbeitet für die Kriminalpolizei in der deutschen Alpenregion, Gedeon ist als Kriminalbeamter in Salzburg tätig. Da die Morde in der deutsch-österreichischen Grenzregion passieren und es immer einen offensichtlichen Zusammenhang gibt, versuchen die zwei, zusammen die Mörder zur Strecke zu bringen.

In Staffel 1 musste das Ermittlerteam sich mit dem sogenannten Krampuskiller herumschlagen, dem seine Morde offenbar nicht brutal genug sein konnten. Die beiden konnten zwar den Fall lösen, aber trotzdem kam es für Ellie und Gedeon zu keinem Happy End.

Zu Beginn von Staffel 2 hat Ellie immer noch mit den psychischen Auswirkungen der vergangenen Mordserie zu kämpfen. Gedeon liegt im Krankenhaus, da er angeschossen wurde. Zwar hat er das Attentat überlebt, die Kugel im Kopf ließ sich aber nicht entfernen. Unterdessen kommt es zu neuen Morden, diesmal speziell an jungen Frauen. Ellie und Gedeon schaffen es, sich in den Berufsalltag als Kriminalbeamte zurück zu kämpfen und zusammen der neuen Mordserie nachzugehen. Staffel 2 endet mit einem Cliffhanger, der früh erkennen ließ, dass die Geschichte nach der 2. Staffel noch nicht abgeschlossen war.

In Staffel 3 arbeiten Gedeon und Ellie nun ein letztes Mal zusammen, um einen weiteren Serienmörder zu schnappen. Diesmal ist es aus mehreren Gründen für die beiden besonders schwierig, den Fall zu lösen. Zum Einen lässt sich bei den Morden kein Muster erkennen, die Opfer scheinen willkürlich ausgewählt zu werden. Zum Anderen sind die beiden Ermittler mit ihren jeweils eigenen Problemen beschäftigt. Gedeon versucht, den Peiniger aus seiner Kindheit ausfindig zu machen und Ellie hat ihr Vertrauen in ihren Partner verloren und versucht, ihn der Korruption zu überführen.

Wer sind die Schauspieler im Cast bei "Der Pass"? Besetzung in Staffel 3

Auch in Staffel 3 dreht sich die Serie um die beiden Ermittler Ellie Stocker und Gedeon Winter. Mit den Informationen über die Schauspieler der weiteren Charaktere hat Sky sich hingegen bis kurz vor dem Start der neuen Staffel zurückgehalten. Hier finden Sie eine Liste der wichtigsten Schauspieler und der Rollen, die sie verkörpern:

Schauspieler Rolle Julia Jentsch Ellie Stocker Nicholas Ofczarek Gedeon Winter Johannes Zirner Rafael Lutz Martin Feifel Christian Ressler Lucas Greorowicz Charles Turek Frederic Linkemann Andreas Haas Felix Kammerer Felix Riedle August Diehl Stefan Polt Linde Prelog Frau Markstein Peter Miklusz Kai Markstein

Trailer zu "Der Pass", Staffel 3

Vorab wurde ein "First Look Trailer" zu Staffel 3 von "Der Pass" veröffentlicht. Um sich einen ersten Eindruck von den neuen Folgen zu verschaffen, können Sie ihn sich hier ansehen: