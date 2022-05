"Der Preis ist heiß" 2022: Start, Sendetermine, Übertragung und Wiederholung

"Der Preis ist heiß" läuft 2022 mit einer Neuauflage bei RTL. Hier erhalten Sie alle Infos rund um Start, Sendetermine, Übertragung, Wiederholung und den Moderator.

Der "Preis ist heiß" feiert 2022 mit neuen Folgen sein Comeback im Programm von RTL. Von 1989 bis 1997 war die Spielshow bei dem Sender zu sehen. Der niederländische Moderator Harry Wijnvoord präsentierte damals gemeinsam mit dem ehemaligen Moderator Walter Freiwald mehr als 1800 Folgen der Sendung.

Das Spielprinzip von "Der Preis ist heiß" ist denkbar einfach: Unterschiedliche Kandidatinnen und Kandidaten, die direkt aus dem Publikum ausgewählt werden, müssen den Preis von verschiedenen Gegenständen möglichst exakt schätzen. Nach mehreren Spielrunden entscheidet "Das Rad" schließlich, welche Spielerinnen und Spieler ins Finale einziehen und um den sogenannten Superpreis spielen.

Wann wird "Der Preis ist heiß" 2022 ausgestrahlt? Wie läuft die Übertragung der Sendung ab? Und was gilt es über Gastgeber Harry Wijnvoord zu wissen? In diesem Artikel erfahren Sie alle wichtigen Infos rund um Start, Sendetermine, Übertragung, Wiederholung und den Moderator von "Der Preis ist heiß" 2022.

Start: Ab wann ist "Der Preis ist heiß" 2022 im TV zu sehen?

Die Spielshow "Der Preis ist heiß" 2022 feiert ihr TV-Comeback am Mittwoch, dem 4. Mai 2022. Los geht es pünktlich zur Primetime um 20.15 Uhr.

Sendetermine: Wann läuft "Der Preis ist heiß" 2022?

Insgesamt sollen 2022 drei Ausgaben von "der Preis ist heiß" 2022 im Fernsehen ausgestrahlt werden. Bisher steht jedoch nur der Sendetermin der ersten Folge fest. Diese wird am 4. Mai 2022 um 20.15 Uhr im TV gezeigt.

Die beiden weiteren Ausgaben werden laut RTL in loser Reihenfolge im Jahr 2022 im Programm zu sehen sein.

Übertragung: So sehen Sie "Der Preis ist heiß" 2022 im TV und Stream

Die Sendung "Der Preis ist heiß" 2022 lässt sich ganz normal im konventionellen Free-TV beim Sender RTL anschauen. Zeitgleich zur Ausstrahlung im TV kann die Sendung auch im Live-Stream beim Anbieter RTL+ mitverfolgt werden.

Um die Show im Stream sehen zu können, brauchen Sie allerdings eine kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft bei dem Anbieter. Der Preis für ein Abo bei RTL+ Premium liegt bei 4,99 Euro pro Monat. Außerdem bietet der Dienst noch das Angebot RTL+ Premium Duo an, das 7,99 Euro je Monat kostet und weitere Extras, wie zum Beispiel das gleichzeitige Streamen auf zwei Geräten bereithält. Beide Bezahlmodelle sind monatlich kündbar und können von Neukunden 30 Tage lang kostenlos ausgetestet werden.

Wiederholung: "Der Preis ist heiß" 2022 nachschauen

Sie haben die aktuelle Ausgabe von "der Preis ist heiß" 2022 verpasst und wollen Sie nachschauen? Bei RTL+ haben Sie hierzu die Möglichkeit, denn dort gibt es die Sendung als Wiederholung auf Abruf zu sehen.

Der Service ist bis zu einem gewissen Zeitraum nach der Fernsehausstrahlung (in der Regel bis zu eine Woche lang) ohne Registrierung und kostenfrei nutzbar. Wenn Sie die Sendung jedoch zu einem späteren Zeitpunkt in der Mediathek des Senders ansehen wollen, so ist der Abschluss eines kostenpflichtigen Abonnements notwendig.

Moderator: Harry Wijnvoord bei der "Preis ist heiß" 2022 kurz vorgestellt

Harry Wijnvoord wurde am 12. Mai 1949 in Den Haag in den Niederlanden geboren. 1964 zog er mit seiner Familie nach Deutschland und absolvierte zuerst eine Lehre als Pelzhersteller und anschließend eine Ausbildung als Wirtschafts- und Steuerberater-Assistent. Bekannt wurde Wijnvoord im Jahr 1989 als Moderator der Sendung "Der Preis ist heiß", durch die er bis 1997 führte. Im Jahr 2004 nahm er an der ersten Staffel des Dschungelcamps teil, stieg dort jedoch freiwillig aus. Außerdem war der Showmaster über mehrere Jahre hinweg beim Reisesender Sonnenklar.TV zu sehen und moderierte dort verschiedene Reiseformate.

Zu seinem Comeback als Moderator bei der Show "Der Preis ist heiß" äußerte sich der gebürtige Holländer folgendermaßen: "Ich freue mich wahnsinnig auf diese Aufgabe. Nach 25 Jahren wurde es auch wieder Zeit. Und ich hoffe, dass wir bei diesem Revival wieder den Nerv unserer Zuschauer treffen. Wie setzen mit dem gesamten Team alles daran, sie gut zu unterhalten".