"Der Rebell – Von Leimen nach Wimbledon": Sendetermin, Handlung, Darsteller und Übertragung des Films

Im Dezember läuft der Eventfilm "Der Rebell – Von Leimen nach Wimbledon" bei RTL. Wir haben alle Infos rund um TV-Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung sowie Wiederholung für Sie.

Im Dezember 2021 läuft auf RTL der neue Film "Der Rebell – Von Leimen nach Wimbledon". Es geht um den deutschen Tennisstar Boris Becker und seine Geschichte als jüngster Wimbledonsiegers aller Zeiten. Wir haben in diesem Artikel alle Infos rund um TV-Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV und Stream sowie Wiederholung für Sie zusammengefasst.

Der TV-Termin: Wann ist "Der Rebell – Von Leimen nach Wimbledon" im Fernsehen zu sehen?

Am Donnerstag, 16. Dezember 2021, ist es so weit. Um 20.15 Uhr können Sie sich entspannt auf der Couch zurücklehnen und die Karriere und das Leben des jüngsten Wimbledonsiegers nachverfolgen.

Die Schauspieler in der Besetzung: Das sind die Darsteller von "Der Rebell – Von Leimen nach Wimbledon"

Die Hauptrolle des jungen Boris Becker übernimmt der Hamburger Bruno Alexander, der zuletzt in der Serie "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" deutschlandweite Bekanntheit erlangte. Er äußert sich dazu bei RTL: "Boris Becker spielen zu dürfen hat mir sehr viel gegeben, gleichzeitig aber auch sehr viel abverlangt. Bei der Vorbereitung haben meine Coaches mich immer wieder gefordert und alles aus mir rausgeholt."

Video: ProSieben

Weitere Schauspieler und Rollen finden Sie hier im Überblick:

Rolle Schauspieler Boris Becker Bruno Alexander Becker-Trainer Günther Bosch Samuel Finzi Becker-Manager Ion Țiriac Mišel Matičević Becker-Mutter Elvira Christina Große Becker-Vater Karl-Heinz Thomas Huber Freundin von Becker Jeanne Goursaud

Die Handlung von "Der Rebell – Von Leimen nach Wimbledon"

Im Jahr 1985 gewann der 17-jährige Boris Becker zum ersten Mal und als jüngster Siegers aller Zeiten das Tennisturnier Wimbledon. Der Film "Der Rebell – Von Leimen nach Wimbledon" erzählt die Erfolgsgeschichte des jungen Leimeners basierend auf dem Buch "Ich bin ein Spieler: Das Leben des Boris Becker" von Fed Sellins. Stets an der Seite und als Wegbegleiter von Becker sind sein Trainer Günther Bosch und sein Manager Ion Țiriac.

Durch sie wurde der Teenager ein Weltklassesportler, den heute jeder kennt. Der Film "Der Rebell – Von Leimen nach Wimbledon" skizziert Boris Beckers Werdegang mit all seinen Freuden und Enttäuschungen. RTL selbst beschreibt den Film als Darstellung von "Kompromisslosigkeit des Profisports" und dem "harten Kampf nach oben". Zudem soll der Film "Einblicke in die Psyche und das Leben eines Jungen, der schon früh zum Tennis-Idol aufsteigt und mit dem plötzlichen Ruhm umgehen muss" geben. Das Streben nach Erfolg scheint hart, doch trotzdem gibt es wohl auch positive Seiten - wie zum Beispiel seine neue luxuriöse Heimat Monaco.

Trailer zu "Der Rebell – Von Leimen nach Wimbledon"

Das ist der Trailer von "Der Rebell – Von Leimen nach Wimbledon":

"Der Rebell – Von Leimen nach Wimbledon": So sehen Sie den Film in TV und Stream

Der Film "Der Rebell – Von Leimen nach Wimbledon" ist am Donnerstag, 16. Dezember 2021, zur Prime-Time um 20.15 Uhr auf RTL zu sehen. Zusätzlich können Sie den Film auch über das Internet im Live-Stream verfolgen. Dies geht über das kostenpflichtige Streamingportal RTL+ - früher TVNow. Für eine Mitgliedschaft beim Streamingdienst fallen monatlich Kosten in Höhe von 4,99 Euro an, laut Angaben des Senders ist das Abo aber monatlich kündbar. RTL Premium+ kostet momentan 7,99 Euro pro Monat.

Außerdem wird "Der Rebell – Von Leimen nach Wimbledon" bei RTL UHD in UHD HDR zu sehen sein. Der lineare Ultra-HD-Kanal von RTL Deutschland ist in Deutschland über Satellit, die Deutsche Telekom mit Magenta TV sowie Wilhem.tel bzw. Willy.tel und Tele Columbus mit ihrer Marke PŸUR im Kabelnetz verfügbar.

Gibt es eine Wiederholung von "Der Rebell – Von Leimen nach Wimbledon"

Sie haben den Film verpasst, würden ihn aber trotzdem gerne ansehen? Kein Problem. Am Sonntag, 19. Dezember 2021, strahlt RTL um 00.40 Uhr eine Wiederholung aus. Außerdem können Sie den Film auch im Nachhinein über den Streamingdienst RTL+ online in der Mediathek nachschauen.

Im Anschluss an den Tennis-Film geht es auf RTL sportlich weiter. In der Sportdoku "Deutschlands größte Sportmomente - Die Wahrheit hinter den Kulissen", die am 16. Dezember 2021 um 22.50 bei RTL zu sehen ist, kommt unter anderem Günther Bosch, Trainer von Boris Becker, zu Wort.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.