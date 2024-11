Heidi Klum trifft Prinz William bei Umweltpreis in Südafrika

Model Heidi Klum hat gemeinsam mit Prinz William an der Verleihung eines Umweltpreises in Südafrika teilgenommen. «Danke für all die großartige Arbeit, die Sie leisten», schrieb Klum in einem Instagram-Post mit Verweis auf den britischen Thronfolger, mit dem sie auf Bildern auch gemeinsam zu sehen war. Gekleidet in einem orangefarbenen, asymmetrischen Kleid überreichte die 51-Jährige in der Touristenmetropole Kapstadt den Preis an einen der Kategorie-Gewinner. Auch das kanadische Supermodel Winnie Harlow (30) und TV-Star Nina Dobrev (35) nahmen an der Preisverleihung teil.

Heidi Klum und Prinz William sprechen sich für Nachhaltigkeit aus

«Wir alle müssen über den Klimawandel nachdenken», sagte Klum, die laut eigener Aussage zum ersten Mal in Südafrika war, während der Veranstaltung. Als jemand, der in der Modeindustrie arbeite, sei sie sich der Wichtigkeit bewusst, Kleidung wiederholt zu tragen und sich von «Fast Fashion» abzuwenden, so wie es Prinzessin Kate bereits mache. Sie freue sich auch, wenn ihre Töchter ihre Kleider tragen.

Auch Prinz William (42) sprach in einem BBC-Interview vom Umweltbewusstsein seiner Familie. Sie machten Recycling, reduzierten ihren Wasserverbrauch und schalteten das Licht aus, wenn sie das Haus verließen.

Das steckt hinter dem Earthshot Prize

Mit dem von William unterstützten Earthshot Prize werden seit 2021 Projekte ausgezeichnet, die sich in den Kategorien Naturschutz, Wiederbelebung der Meere, Luftsauberkeit, Müllvermeidung und Klimaschutz hervortun. Verbunden ist die Auszeichnung mit einem Preisgeld von einer Million britischen Pfund (knapp 1,2 Mio. Euro) pro Kategorie.

Der älteste Sohn von König Charles III. traf während der mehrtägigen Reise auch auf den südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa, besuchte den Signal Hill in Kapstadt und erzählte, dass er Geparden möge. Seine Frau Prinzessin Kate (42) und die Kinder - Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) - waren nicht dabei.

