„The Summer I Turned Pretty“: So geht es mit Staffel 3 weiter - für wen entscheidet sich Belly?

„Der Sommer, als ich schön wurde“ hat eine 3. Staffel bekommen und ist damit in die finale Runde gegangen. Die Amazon-Original-Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von New York Times-Bestsellerautorin Jenny Han und dreht sich um das Liebesdreieck zwischen Belly Conklin und den Brüdern Conrad und Jeremiah Fisher. Es geht um die erste Liebe, das Gefühl des ersten Herzschmerzes und den perfekten Sommer.

Nachdem 2022 die erste und 2023 die zweite Staffel erschienen waren, gibt es 2025 nun auch Staffel 3 zu sehen- danach wird es wohl keine Fortsetzung der Coming-of-Age-Serie geben. Denn Amazon Prime Video betitelt die neueste Ausgabe von „Der Sommer, als ich schön wurde“ als „Final Season“, also als „letzte Staffel“.

Wie viele Folgen gibt es in Staffel 3 von „Der Sommer, als ich schön wurde“? Die Antwort auf diese Frage sowie nützliche Infos rund um Besetzung, Trailer und Handlung gibt es hier. In diesem Artikel gehen wir auch der Frage nach, für wen sich Belly in Teil 3 von „Der Sommer, als ich schön wurde“ entscheiden wird.

„Der Sommer, als ich schön wurde“, Staffel 3: Die Folgen und Sendetermine

Staffel 3 von „Der Sommer, als ich schön wurde“ ist im Juli 2025 mit elf neuen Folgen zurückgekommen. Am 16. Juli 2025 sind zwei neue Episoden erschienen, seitdem folgt wöchentlich eine neue Folge. Sobald zu den Sendeterminen mehr bekannt ist, aktualisieren wir den Artikel an dieser Stelle. Sollte der Rhythmus beibehalten werden, würden sich folgende Sendetermine ergeben:

Folge 1: Mittwoch, 16. Juli 2025, „Der letzte Sommer“

Folge 2: Mittwoch, 16. Juli 2025, „Das letzte Weihnachten“

Folge 3: Mittwoch, 23. Juli 2025, „Das letzte Essen“

Folge 4: Mittwoch, 30. Juli 2025, „Der letzte Geburtstag“

Folge 5: Mittwoch, 6. August 2025, „Der letzte Tanz“

Folge 6: Mittwoch, 13. August 2025, „Das letzte Mal“

Folge 7: Mittwoch, 20. August 2025, „Die letzte Party“

Folge 8: Mittwoch, 27. August 2025, „Der letzte Kuss“

Folge 9: Mittwoch, 3. September 2025, „Die letzte Chance“

Folge 10: Mittwoch, 10. September 2025, „Das letzte Jahr“

Folge 11: Mittwoch, 17. September 2025, Titel noch unbekannt

Die Serie kann, wie gehabt, auf Prime Video gestreamt werden. Voraussetzung dafür ist ein kostenpflichtiges Amazon Prime-Abonnement für 8,99 Euro im Monat (Stand: August 2025). Auch die Serie „Maxton Hall“ feierte auf Prime Video große Erfolge und kehrt 2025 mit einer weiteren Staffel zurück.

Besetzung von „Der Sommer, als ich schön wurde“: Diese Schauspieler sind in Staffel 3 dabei

Amazon Prime hat für die dritte Staffel diese Besetzungsliste veröffentlicht:

Lola Tung als Belly

Christopher Briney als Conrad Fisher

Gavin Casalegno als Jeremiah Fisher

Sean Kaufman als Steven

Rain Spencer als Taylor

Jackie Chung als Laurel

Isabella Briggs als Denise

Kristen Connolly als Lucinda Jewel

Colin Ferguson als John Conklin

Tom Everett Scott als Adam Fisher

Tanner Zagarino – NN

Zoé De Grand’Maison – NN

Sofia Bryant – NN

Lily Donoghue – NN

Handlung von „Der Sommer, als ich schön wurde“: Für wen entscheidet sich Belly?

Belly und ihr Bruder Steven fahren mit ihrer Mutter Laurel jeden Sommer nach Cousins Beach - hier besitzt Susannah, die beste Freundin der Mutter, ein Ferienhaus. Mit dabei sind immer Susannahs Söhne Jeremiah und Conrad, für den Belly schon lange schwärmt. In Staffel 1 geht es darum, dass Belly 16 Jahre alt wird und hofft, dass sich Jungs jetzt für sie interessieren könnten - vor allem Conrad. Dieser zeigt jedoch weiterhin wenig Interesse an ihr, im Gegensatz zu seinem Bruder. Im Laufe der Staffel zweifelt Belly daran, ob sie für den „richtigen“ Bruder Gefühle hat. Dieses Motiv zieht sich auch durch die zweite Staffel.

In Staffel 3 steht Belly am Ende ihres dritten Jahrs am College. Sie kann einen weiteren Sommer in Cousins Beach mit Jeremiah kaum abwarten. Alles scheint gut zu laufen, bis Conrad zurück in ihr Leben kommt. Er war schließlich ihre erste Liebe. In der finalen Ausgabe von „Der Sommer, als ich schön wurde“ muss sich Belly endgültig entscheiden, welchem der Fisher-Brüder sie ihr Herz schenkt.

Doch für wen entscheidet sich Belly nun? Darüber ist bisher nichts bekannt. Allerdings könnte ein Blick in die Bücher, welche als Vorlage für die Serie dienen, mehr verraten. Halten sich die Serienmacher an die Handlung in Teil 3 der Buchreihe, ist klar, für wen sich Belly am Ende entscheidet. Viel mehr möchten wir an dieser Stelle nicht vorwegnehmen.

„Der Sommer, als ich schön wurde“, Staffel 3: Der Trailer - erste Einblicke

Wer den Start der neuen Staffel nicht erwarten kann, bekommt im Trailer zu „Der Sommer, als ich schön wurde“, Staffel 3, erste Einblicke: