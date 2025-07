„The Summer I Turned Pretty“: So geht es mit Staffel 3 weiter - für wen entscheidet sich Belly?

„Der Sommer, als ich schön wurde“ bekommt eine 3. Staffel und geht damit in die finale Runde. Die Amazon-Original-Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von New York Times-Bestsellerautorin Jenny Han und dreht sich um das Liebesdreieck zwischen Belly Conklin und den Brüdern Conrad und Jeremiah Fisher. Es geht um die erste Liebe, das Gefühl des ersten Herzschmerzes und den perfekten Sommer.

Nachdem 2022 die erste und 2023 die zweite Staffel erschienen waren, folgt nun 2025 Staffel 3 - danach wird es wohl keine Fortsetzung der Coming-of-Age-Serie geben. Denn Amazon Prime Video betitelt die neueste Ausgabe von „Der Sommer, als ich schön wurde“ als „Final Season“, also als „letzte Staffel“.

Wann kommt Staffel 3 von „Der Sommer, als ich schön wurde“? Wie viele Folgen gibt es? Antworten auf diese Fragen sowie nützliche Infos rund um Besetzung, Trailer und Handlung gibt es hier. In diesem Artikel gehen wir auch der Frage nach, für wen sich Belly in Teil 3 von „Der Sommer, als ich schön wurde“ entscheiden wird.

Start von „Der Sommer, als ich schön wurde“, Staffel 3: Wann geht es weiter?

Der Starttermin der finalen Staffel von „Der Sommer, als ich schön wurde“ ist am Mittwoch, dem 16. Juli 2025. An diesem Tag feiert die neueste Ausgabe der Teenie-Serie Premiere in über 240 Ländern weltweit. Die Serie kann, wie gehabt, auf Prime Video gestreamt werden. Voraussetzung dafür ist ein kostenpflichtiges Amazon Prime-Abonnement für 8,99 Euro im Monat (Stand: Juli 2025).

Auch die Serie „Maxton Hall“ feierte auf Prime Video große Erfolge und kehrt 2025 mit einer weiteren Staffel zurück.

„Der Sommer, als ich schön wurde“, Staffel 3: Die Folgen und Sendetermine

Staffel 3 von „Der Sommer, als ich schön wurde“ kommt im Juli mit elf neuen Folgen zurück. Am Erscheinungsdatum erscheinen zwei Episoden, anschließend folgt wöchentlich eine neue Folge. Sobald zu den Sendeterminen mehr bekannt ist, aktualisieren wir den Artikel an dieser Stelle. Sollte der Rhythmus beibehalten werden, würden sich folgende Sendetermine ergeben:

Folge 1: Mittwoch, 16. Juli 2025, Titel noch unbekannt

Folge 2: Mittwoch, 16. Juli 2025, Titel noch unbekannt

Folge 3: Mittwoch, 23. Juli 2025, Titel noch unbekannt

Folge 4: Mittwoch, 30. Juli 2025, Titel noch unbekannt

Folge 5: Mittwoch, 6. August 2025, Titel noch unbekannt

Folge 6: Mittwoch, 13. August 2025, Titel noch unbekannt

Folge 7: Mittwoch, 20. August 2025, Titel noch unbekannt

Folge 8: Mittwoch, 27. August 2025, Titel noch unbekannt

Folge 9: Mittwoch, 3. September 2025, Titel noch unbekannt

Folge 10: Mittwoch, 10. September 2025, Titel noch unbekannt

Folge 11: Mittwoch, 17. September 2025, Titel noch unbekannt

Besetzung von „Der Sommer, als ich schön wurde“: Diese Schauspieler sind in Staffel 3 dabei

Mittlerweile hat Amazon Prime für die dritte Staffel diese Besetzungsliste veröffentlicht – einige Rollen-Namen fehlen noch:

Lola Tung als Belly

Christopher Briney als Conrad Fisher

Gavin Casalegno als Jeremiah Fisher

Sean Kaufman als Steven

Rain Spencer als Taylor

Jackie Chung als Laurel

Isabella Briggs – NN

Kristen Connolly – NN

Colin Ferguson als John Conklin

Tom Everett Scott als Adam Fisher

Tanner Zagarino – NN

Zoé De Grand’Maison – NN

Sofia Bryant – NN

Lily Donoghue – NN

Handlung von „Der Sommer, als ich schön wurde“: Für wen entscheidet sich Belly?

Belly und ihr Bruder Steven fahren mit ihrer Mutter Laurel jeden Sommer nach Cousins Beach - hier besitzt Susannah, die beste Freundin der Mutter, ein Ferienhaus. Mit dabei sind immer Susannahs Söhne Jeremiah und Conrad, für den Belly schon lange schwärmt. In Staffel 1 geht es darum, dass Belly 16 Jahre alt wird und hofft, dass sich Jungs jetzt für sie interessieren könnten - vor allem Conrad. Dieser zeigt jedoch weiterhin wenig Interesse an ihr, im Gegensatz zu seinem Bruder. Im Laufe der Staffel zweifelt Belly daran, ob sie für den „richtigen“ Bruder Gefühle hat. Dieses Motiv zieht sich auch durch die zweite Staffel.

In Staffel 3 steht Belly am Ende ihres dritten Jahrs am College. Sie kann einen weiteren Sommer in Cousins Beach mit Jeremiah kaum abwarten. Alles scheint gut zu laufen, bis Conrad zurück in ihr Leben kommt. Er war schließlich ihre erste Liebe. In der finalen Ausgabe von „Der Sommer, als ich schön wurde“ muss sich Belly endgültig entscheiden, welchem der Fisher-Brüder sie ihr Herz schenkt.

Doch für wen entscheidet sich Belly nun? Darüber ist bisher nichts bekannt. Allerdings könnte ein Blick in die Bücher, welche als Vorlage für die Serie dienen, mehr verraten. Halten sich die Serienmacher an die Handlung in Teil 3 der Buchreihe, ist klar, für wen sich Belly am Ende entscheidet. Viel mehr möchten wir an dieser Stelle nicht vorwegnehmen.

„Der Sommer, als ich schön wurde“, Staffel 3: Der Trailer - erste Einblicke

Wer den Start der neuen Staffel nicht erwarten kann, bekommt im Trailer zu „Der Sommer, als ich schön wurde“, Staffel 3, erste Einblicke: