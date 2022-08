Der Tod kommt nach Venedig in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigte gestern am 6.8.22 den Krimi "Der Tod kommt nach Venedig". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Krimifans, aufgepasst: Gestern brachte die ARD den Krimi "Der Tod kommt nach Venedig" auf die deutschen TV-Bildschirme. Sie suchen nach Informationen? Dann sind Sie hier genau richtig. Wir sagen Ihnen in diesem Text, wann der TV-Termin war, auf welche Darsteller Sie sich freuen können, wie die Handlung ist und ob es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek geben wird.

TV-Termin: "Der Tod kommt nach Venedig" heute in der ARD und als Stream in der Mediathek

"Der Tod kommt nach Venedig" war gestern am Samstag, 6. August 2022, in der ARD zu sehen. Start war um 20.15 Uhr. Die Folge dauert rund anderthalb Stunden an und steht auch als kostenloser Stream in der ARD-Mediathek zur Verfügung.

Handlung: Darum geht es im ARD-Film "Der Tod kommt nach Venedig"

Es ist ein Fund, der Rätsel aufgibt: Der Leichnam von Lukas Albrecht schwimmt im Canale dei Marani in Venedig. Zunächst gibt es keinerlei Anhaltspunkte, wie der Restaurator da reingeraten und ertrunken ist. War es ein Unfall? Commissario Santo möchte den Fall schnell zu den Akten legen. Er glaubt nicht an ein Fremdverschulden. Im Gegensatz zu Anna, der Witwe des Toten. Sie kommt extra aus Wien angereist, möchte eine Ermittlung.

Schnell kommt Anna ins Gespräch mit Lukas' Auftraggeberin, der Chefin eines renommierten Kunstmuseums. Die erzählt ihr von einem wertvollen Gemälde, das verschwunden ist. Lukas habe eine Kopie angefertigt. Hat sich der Restaurator mit Räubern eingelassen? Anna kann das nicht glauben. Sie ist sich sicher, dass Verbrecher hinter alledem und am Ableben ihres Mannes stecken.

Gemeinsam mit Rafael, dem besten Kumpel ihres verstorbenen Mannes, macht sie ich auf die Suche nach dem Gemälde. Beide sind sich sicher: Wenn sie das Kunstwerk finden, können sie auch die Hintergründe um den Tod von Lukas aufdecken.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Der Tod kommt nach Venedig" im Cast

Anna - Alwara Höfels

Rafael - Christopher Schärf

Paul - Filip Wyzinski

Lukas - Roman Binder

- Roman Binder Carlo Gabato - Leonardo Nigro

Federica - Katia Fellin

Alexandra von Reuten - Julia Stemberger

Santo - Rudy Ruggiero

Schuster - Christian Körner

Herr Lee - Hyun Wanner

Laura - Christina Trefny

Ansgar Baumgartner - Daniel Langbein

"Der Tod kommt nach Venedig" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Der Tod kommt nach Venedig" klingt für Sie nach bester Unterhaltung, den Samstagabend haben Sie aber bereits verplant? Dann schauen Sie sich den Krimi doch einfach ganz bequem als Stream in der Mediathek an.

