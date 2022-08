"Der unfassbar schlauste Mensch der Welt" 2022: Sendetermine und Kandidaten

Wer wird "Der unfassbar schlauste Mensch der Welt" 2022? Dieser Frage geht RTL in der gleichnamigen Show nach. Wir haben die Infos rund um Sendetermine, Moderator, Übertragung im TV und Stream.

Bei unseren Nachbarn in Belgien und in den Niederlanden läuft dieses TV-Show-Format teilweise schon mehr als ein Jahrzehnt, jetzt flimmert es auch in Deutschland über die TV-Bildschirme: "Der unfassbar schlauste Mensch der Welt" wird in diesem Jahr bei RTL gesucht!

Gesucht wird nicht etwa an Universitäten oder Schulen, sondern unter bekannten Persönlichkeiten! Wie die Show "Der unfassbar schlauste Mensch der Welt" abläuft, wer die Moderatoren und Teilnehmer sind, wann die Übertragung im TV und Stream kommt und wer die Moderatoren sind - all das erfahren Sie hier!

"Der unfassbar schlauste Mensch der Welt" 2022 - Übertragung im TV und Live-Stream

Die Show "Der unfassbare schlauste Mensch der Welt" wird von RTL ausgestrahlt. Einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben, lediglich das Angebot von RTL+ , das aber eben kostenpflichtig ist.

"Der unfassbar schlauste Mensch der Welt" 2022 - Sendetermine

RTL hat für die neue Show "Der unfassbare schlauste Mensch der Welt" die late Primetime (23.20 Uhr) vorgesehen, an bisher vier Wochentagen sind die Termine schon im Programm bestätigt. Wenn der geplante Rhythmus so bleibt wie angegeben, läuft die Sendung "Der unfassbar schlauste Mensch der Welt" vom 1. August bis zum 18. August - sollte sich etwas ändern, beispielsweise für Halbfinale und Finale, lassen wir Sie dies hier wissen.

Das sind die Sendetermine von "Der unfassbar schlauste Mensch der Welt":

Folge 1: Montag, 1. August, 23.20 Uhr

Folge 2: Dienstag, 2. August, 23.20 Uhr

Folge 3: Mittwoch, 3. August, 23.20 Uhr

Folge 4: Donnerstag, 4. August, 23.20 Uhr

Folge 5: Montag, 8. August, 23.20 Uhr

Folge 6: Dienstag, 9. August, 23.20 Uhr

Folge 7: Mittwoch, 10. August, 23.20 Uhr

Folge 8: Donnerstag, 11. August, 23.20 Uhr

Folge 9: Montag, 15. August, 23.20 Uhr

Folge 10: Dienstag, 16. August, 23.20 Uhr

Halbfinale: Mittwoch, 17. August, 23.20 Uhr

Finale: Donnerstag, 18. August, 23.20 Uhr

"Der unfassbar schlauste Mensch der Welt" 2022 - Regeln

Pro Folge treten drei Prominente gegeneinander an, die zwei besten kommen weiter und müssen in der nächsten Runde gegen eine neue Teilnehmerin oder einen neuen Teilnehmer antreten. Mit richtig beantworteten Fragen oder gelösten Rätseln erspielen sich die Showgäste Zeit, die ihnen den Verbleib in der Show sichert.

Doch was für Aufgaben müssen die Prominenten bei "Der unfassbar schlauste Mensch der Welt" eigentlich lösen? Es gilt Bilderrätsel zu lösen, sich an die Vergangenheit zu erinnern, die Fragen von ebenfalls prominenten Gästen zu beantworten aber auch assoziative Ketten bilden. Außerdem müssen sie sich in Aktionsrunden von der Jury bewerten lassen. Folge 11 ist schließlich das Halbfinale, gefolgt vom Finale - am Ende steht der unfassbar schlauste Mensch der Welt fest.

"Der unfassbar schlauste Mensch der Welt" 2022 - Moderator

Schauspieler Hans Sigl ("Der Bergdoktor") moderiert die Show "Der unfassbar schlauste Mensch der Welt". Foto: Markus Hertrich, RTL

Der Gastgeber und Moderator bei der Show "Der unfassbar schlauste Mensch der Welt" ist Schauspieler Hans Sigl. Bekannt ist er unter anderem aus der Serie "Der Bergdoktor". Unterstützt wird er von der Moderatorin Jana Azizi und dem Humoristen Pierre M. Krause.

Unterstützung für Moderator Hans Sigl bei "Der unfassbar schlauste Mensch der Welt": Moderatorin Jana Azizi und Humorist Pierre M. Krause Foto: Markus Hertrich, RTL

"Der unfassbar schlauste Mensch der Welt" 2022: Das sind die Teilnehmer

Welche Promis sind dabei bei "Der unfassbar schlauste Mensch der Welt"?

Stargeiger David Garrett

Astronautin Suzanna Randall

Schauspielerin und Regisseurin Katharina Wackernagel

Sängerin Lotte

Comedian Lisa Feller

Athletin Sabrina Mockenhaupt

Journalistin Katty Salié

Moderator Thomas Herrmanns

Ex-Fußball-Profi Rúrik Gíslason

Morning Man Wolfram Kons

Comedian Oliver Kalkofe

Hundeprofi Martin Rütter .

Gibt es eine Wiederholung von "Der unfassbar schlauste Mensch der Welt" 2022?

Wiederholungen stehen bisher noch nicht im linearen TV-Programm von RTL. Aber über die kostenpflichtige Mediathek von RTL+ können Sie die Aufzeichnung erneut ansehen.

