"Der Usedom-Krimi: Gute Nachrichten" in der ARD: Alles zu TV-Termin, den Darstellern und der Handlung

"Der Usedom-Krimi: Gute Nachrichten" in der ARD: Hier kommen alle Infos über TV-Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung.

Zuletzt brachte Das Erste die 17. Ausgabe seiner Reihe "Der Usedom-Krimi" unter die Leute. "Gute Nachrichten" verheißt die ARD diesmal. Ob das wohl wörtlich zu nehmen ist? Wir verraten Ihnen die Details.

"Der Usedom-Krimi: Gute Nachrichten": Wann ist der TV-Termin in der ARD?

Der Sender hat die Ausstrahlung am Donnerstag, 13. Oktober 2022, durchgeführt. Sendetermin im Ersten war die Primetime, also 20.15 Uhr. Vorab ist der Film bereits seit 10. Oktober 2022 in der ARD- Mediathek abrufbar.

Handlung: Worum geht es bei "Der Usedom-Krimi: Gute Nachrichten"?

Tod in der Promi-Etage des Fernsehens – die allseits bekannte TV-Moderatorin Sandra Berger wird in ihrem Usedomer Ferienhaus erschlagen aufgefunden. Hauptkommissarin Ellen Norgaard staunt nicht schlecht, als sie am Tatort den Ehemann der TV-Lady antrifft – mit dem ebenfalls recht prominenten TV-Moderator Jonas Gomez verbindet sie nämlich eine bisher streng vertraulich gehaltene, gleichwohl leidenschaftliche Affäre.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

Ellens Freundin Karin Lossow spürt, dass die Kommissarin etwas bedrückt. Die Polizistin gesteht, dass sie sich just zum Tatzeitpunkt mit Gomez getroffen hat. Falls das rauskommt, sieht es sowohl für ihre Polizeilaufbahn als auch für die TV-Karriere ihres Liebsten ziemlich finster aus, vermutet sie wohl nicht ganz zu unrecht.

Verdächtigt werden auch Mitarbeiter von Bergers Garten-Betreuungsfirma und ein Greifswalder Kunsthändler namens Schwenkers. Ellen bittet Karin, bei Schwenkers mal ein wenig auf den Busch zu klopfen. Sie selbst möchte nicht aktiv werden, da der Galerist sie als Gomez' Freundin wiedererkennen könnte.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Der Usedom-Krimi: Gute Nachrichten"?

Rolle Schauspielerin/Schauspieler Ex-Staatsanwältin Karin Lossow Katrin Sass Kommissarin Ellen Norgaard Rikke Lylloff Kommissar Rainer Witt Till Firit Staatsanwalt Dr. Brunner Max Hopp Polizeiobermeister Holm Brendel Rainer Sellien Polizeiobermeisterin Dorit Martens Jana Julia Roth Katharina Stozek Milena Dreissig Merle Witt Elsa Krieger Sandra Berger-Gomez Loretta Stern Jonas Goméz Nikolai Kinski Schwenkers Thomas Douglas Britta Hausmann Stephanie Gossger Lisa Bock Lena Schmidtke Noelle Noir Ivan Anderson Frau Grau Karin Hansmeier

Hinter der Kamera waren diese Damen und Herren für Sie aktiv:

Autorin: Dinah Marte Golch

Regie: Matthias Tiefenbacher

Kamera : Hanno Lentz

: Musik: Colin Towns

Ton: Jürgen Göpfert

Schnitt: Horst Reiter

Szenenbild: Detlef Provvedi

Kostümbild: Angelika Huhn

Casting : Anja Dihrberg

: Anja Dihrberg Herstellungs-/Produktionsleitung: Olav Mann

Produzent:Tim Gehrke

Die Produktion lag in Händen von Razor Film Produktion GmbH. Redaktion: Donald Kraemer (NDR), Katja Kirchen (ARD Degeto). Drehzeit: 21. Februar bis 25. April 2022. Drehorte waren Usedom, Brandenburg und Berlin. Die Länge des Films beträgt exakt 89:06 Minuten.

Lesen Sie dazu auch

Übertragung im TV und Stream von "Der Usedom-Krimi: Gute Nachrichten" in der ARD

Wenn Sie möchten, können Sie den Krimi völlig konventionell zur angekündigten Sendezeit im linearen TV-Programm von Das Erste verfolgen. Zeitgleich bringt auch die ARD- Mediathek die Übertragung, falls Sie ein digitales Endgerät bevorzugen. In der Mediathek läuft der Film auch schon vorab - siehe oben.

"Der Usedom-Krimi: Gute Nachrichten" in der ARD: Gibt es eine Wiederholung?

Sendung verpasst? Zum TV-Termin was anderes vorgehabt? Die ARD lässt die Ihren nicht im Regen stehen - auch diesem Fall sind Sie in der Mediathek des Senders gut augehoben. Dort können Sie sämtliche Höhepunkte des Programms noch eine ganze Weile kostenlos abrufen. Na ja - für "kostenlos" müssen Sie natürlich den Rundfunkbeitrag kurz aus Ihrem Bewusstsein verbannen.