"Der Usedom-Krimi - Nachtschatten" in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Krimifans, aufgepasst: In der ARD läuft Mitte Mai "Der Usedom-Krimi - Nachtschatten". Wir beantworten Ihnen in diesem Text alle wichtigen Fragen: Wann ist der TV-Termin? Welche Darsteller sind mit von der Partie? Wie ist die Handlung? Steht der Krimi auch als kostenloser Stream in der Mediathek zur Verfügung?

TV-Termin: "Der Usedom-Krimi - Nachtschatten" heute in der ARD und als Stream in der Mediathek

"Der Usedom-Krimi - Nachtschatten" ist am Donnerstag, 19. Mai 2022, in der ARD zu sehen. Start ist zur Primetime, um 20.15 Uhr. Die Episode hat eine Spieldauer von anderthalb Stunden und steht auch als kostenloser Stream in der ARD-Mediathek.

Handlung: Darum geht es im ARD-Film "Der Usedom-Krimi - Nachtschatten"

Es ist ein Start in die neue Urlaubssaison, die sich die Betreiber des Usedomer Kaiserbads sicherlich anders vorgestellt haben: Am Ende einer verhängnisvollen Nacht liegt ein 16-Jähriger vollgepumpt mit Drogen tot in der Sauna, einige weitere sind durch den Missbrauch kaum vernehmungsfähig. Die Party von Karin Lossows Großneffen Ben ist völlig aus den Fugen geraten.

Als dessen Vater Rainer am Ort des Geschehens auftaucht, ist die Freude von Karin überschaubar. Sie hat ihren Neffen länger nicht gesehen. Rainer arbeitet bei der Kripo in München und möchte unbedingt mit ermitteln. Ellen Norgaard ist wenig begeistert, gilt doch Rainers Sohn Ben als dringend tatverdächtig.

Ben und sein Kumpel hatten sich beide in Felice verliebt. Es stellt sich heraus, dass jemand die Teenagerin in der Mordnacht missbraucht hat - und das offensichtlich gleich von mehreren Männern. Die Gedächtnislücken der Partyteilnehmer stellen sich als kontraproduktiv heraus bei der Aufklärung der Fälle.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Der Usedom-Krimi - Nachtschatten" im Cast

Karin Lossow - Katrin Sass

- Ellen Norgaard - Rikke Lylloff

- Rikke Lylloff Rainer Witt - Till Firit

Witt - Till Firit Felice - Lea Freund

Holm Brendel - Rainer Sellien

- Dr. Brunner - Max Hopp

Ben - Emil Belton

Lucjan Gadocha - Merab Ninidze

- Merab Ninidze Dorit Martens - Jana Julia Roth

Thomas Schwarz - Heiner Hardt

- Sibylle Schwarz - Irene Rindje

- Flo - Jascha Baum

Korbinian - Bjarne Meisel

"Der Usedom-Krimi - Nachtschatten" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Wir haben Ihr Interesse an "Der Usedom-Krimi - Nachtschatten" geweckt, der Donnerstag ist aber schlecht für Sie? Dann schauen Sie sich den Krimi doch einfach ganz bequem als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek an.

