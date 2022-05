Der Usedom-Krimi - Schmerzgrenze in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigt am 26.5.22 "Der Usedom-Krimi - Schmerzgrenze". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Sie haben Lust auf spannende Unterhaltung? Dann sollten Sie "Der Usedom-Krimi - Schmerzgrenze" in der ARD nicht verpassen. Wann ist der TV-Termin? Welche Schauspieler haben ein Engagement erhalten? Wie ist die Handlung? Steht der Krimi auch als kostenloser Stream in der Mediathek? In diesem Text finden Sie alle Antworten.

TV-Termin: "Der Usedom-Krimi - Schmerzgrenze" in der ARD und als Stream in der Mediathek

"Der Usedom-Krimi - Schmerzgrenze" läuft am Donnerstag, 26. Mai 2022, in der ARD. Der Film beginnt um 20.15 Uhr. Die Folge dauert rund anderthalb Stunden an und steht auch als kostenloser Stream in der ARD-Mediathek.

Handlung: Darum geht es im ARD-Film "Der Usedom-Krimi - Schmerzgrenze"

Als wäre der Verlust der geliebten Mutter für Dr. Dirk Brunner nicht schon schwer genug, muss der Staatsanwalt auch noch herausfinden, dass seine Mutter in den letzten Monaten ihres Lebens im luxuriösen Pflegeheim misshandelt wurde. Leiterin Kerstin Matthies selbst soll für das Leid verantwortlich gewesen sein. Ausgerechnet Kerstin, mit der Brunner noch bis vor kurzem eine Beziehung hatte. Als die Pflegedienstleisterin vom einen auf den anderen Tag wie vom Erdboden verschluckt ist, gerät Brunner in den Fokus der Ermittler. Hat er sich für die Qualen seiner Mutter gerächt?

Schnell sind einige Journalisten auf dem Plan, stellen dem Staatsanwalt nach. Sie alle wollen von ihm Hintergründe zu dem ganzen Fall. Hilfe erhält er ausgerechnet von Karin Lossow, mit der ihn eigentlich eine innige Feindschaft verbindet. Doch in der Not sagt Lossow ihre Unterstützung zu, versteckt den Staatsanwalt auf dem Gelände des Wisent-Geheges.

Brunner ist fest davon überzeugt, dass jemand ihm bewusst schaden möchte. Er vermutet, dass sich ein Unbekannter an ihm rächen möchte für eine frühere Verurteilung. Gelingt es Ellen Norgaard und ihm, Licht ins Dunkel zu bringen?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Der Usedom-Krimi - Schmerzgrenze" im Cast

Karin Lossow - Katrin Sass

- Katrin Sass Dr. Brunner - Max Hopp



- Ellen Norgaard - Rikke Lylloff

- Rikke Lylloff Rainer Witt - Till Firit

Holm Brendel - Rainer Sellien



Lucjan Gadocha - Merab Ninidze



- Merab Ninidze Dorit Martens - Jana Julia Roth

Eberhard Fuhrmann - Lutz Blochberger



- Vanessa Fuhrmann - Johanna Polley

- Lars Hessler - Anton Spieker

"Der Usedom-Krimi - Schmerzgrenze" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Der Usedom-Krimi - Schmerzgrenze" klingt nach bester Unterhaltung, am Donnerstag haben Sie aber bereits etwas anderes vor? Dann schauen Sie sich den Krimi doch einfach ganz bequem als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek an.

