"Der Wien-Krimi: Blind ermittelt – Tod im Prater": TV-Termin, Handlung und Besetzung

"Der Wien-Krimi: Blind ermittelt – Tod im Prater" läuft im Ersten. Hier finden Sie alle Infos rund um TV-Termin, Übertragung im TV und Stream, Handlung, Besetzung und Wiederholung.

Das Erste zeigt eine neue Episode der Krimireihe "Blind ermittelt" mit dem Titel "Tod im Prater". Die Ermittler Alexander Haller und Nikolai Falk ermitteln dieses Mal im Umfeld des weltberühmten Wiener Praters und klären den Tod an einem auffällig erfolgreichen Geschäftsmann auf.

Das Drehbuch zu "Der Wien-Krimi: Blind ermittelt – Tod im Prater" stammt aus der Feder von Bastian Zach und Matthias Bauer. Katharina Mückstein fungierte bei der Produktion als Regisseurin. Die Dreharbeiten fanden in Wien und in der Umgebung statt.

Worum dreht sich die Handlung von "Der Wien-Krimi: Blind ermittelt – Tod im Prater"? Wie läuft die Übertragung des Films ab? Und welche Schauspielerinnen und Schauspieler sind im Cast mit dabei? Die Antworten auf diese Fragen und viele weitere wissenswerte Informationen zum TV-Termin, zu Übertragung, Handlung, Besetzung und Wiederholung bekommen Sie hier.

Video: wetter.com

TV-Termin: Wann läuft "Der Wien-Krimi: Blind ermittelt – Tod im Prater" in der ARD?

Der Film "Der Wien-Krimi: Blind ermittelt – Tod im Prater" läuft am Donnerstag, 21. April 2022, im Ersten. Der Beginn ist pünktlich zur Primetime um 20.15 Uhr. Der Film hat eine Länge von 88 Minuten. In der Mediathek des Senders steht der Krimi bereits einen Tag vor der TV-Ausstrahlung zur Verfügung.

Übertragung: So sehen Sie "Der Wien-Krimi: Blind ermittelt – Tod im Prater" im TV und Stream

"Der Wien-Krimi: Blind ermittelt – Tod im Prater" wird beim öffentlich-rechtlichen Sender ARD ausgestrahlt. Der Film lässt sich also ganz normal im Free-TV anschauen.

Parallel zur Ausstrahlung im Fernsehen kann "Der Wien-Krimi: Blind ermittelt – Tod im Prater" auch online im Live-Stream der ARD mitverfolgt werden. Für den Service fallen keine Kosten an. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.

Lesen Sie dazu auch

Handlung: Darum geht es in "Der Wien-Krimi: Blind ermittelt – Tod im Prater"

Der erfolgreiche Wiener Geschäftsmann Tom Wahrmund wird leblos vor dem Hochhaus, in dem sich sein Büro mir direktem Blick auf den Wiener Prater befindet, aufgefunden. Der Mann ist aus einem der Fenster des Gebäudes in den Tod hinabgestürzt. Im Blut des Opfers lässt sich bei der anschließenden Obduktion zwar ein erhöhter Alkoholgehalt nachweisen, jedoch weisen weitere Indizien auf ein Verbrechen hin. Unmittelbar nach dem Vorfall wird Aneta Wahrmund, die Ehefrau des Opfers, bewusstlos und mit einem Brief, in dem sie ein Geständnis ablegt, gefunden.

Philipp Hochmair und Andreas Guenther spielen die Hauptrollen in "Der Wien-Krimi: Blind ermittelt – Tod im Prater". Foto: ARD Degeto/Mona Film/Tivoli Film / Petro Domenigg

Wie sich herausstellt, hat Aneta, nachdem sie ihr Geständnis verfasst hat, eine Überdosis Tabletten zu sich genommen und liegt fortan im Koma. Die Ermittler Alexander Haller und Niko Falk hegen allerdings Zweifel an der Schuld der Ehefrau. Die weiteren Ermittlungen im Umfeld des Toten führen zu Toms Chef Walter Eckmann und seiner Kollegin Ella Meisner. Und auch der Betreiber der Geisterbahn im Wurstelprater rückt während der Ermittlungen immer wieder ins Visier der Kommissare.

Besetzung: Diese Darsteller sind im Cast von "Der Wien-Krimi: Blind ermittelt – Tod im Prater"

Hier finden Sie eine Übersicht über die Darstellerinnen und Darsteller im Cast von "Der Wien-Krimi: Blind ermittelt – Tod im Prater" und ihre Rollennamen in dem Film:

Rolle Schauspieler Alexander Haller Philipp Hochmair Nikolai Falk Andreas Guenther Laura Jaschka Lämmert Peter Lassmann Michael Edlinger Ella Meisner Karin Hanczewski Walter Eckmann Jerry Kwarteng Gotthard Maringer Norman Hacker Ludwig Rabitsch Harald Schrott Bertha Nemecek Isabel Karajan Aneta Wahrmund Elena Wolff Mia Seeberger Christina Scherrer Elvira Nemecek Julia Cencig Isabella Zhang Daniela Kong Tom Wahrmund Roman Binder

Wiederholung: "Der Wien-Krimi: Blind ermittelt – Tod im Prater" in der ARD-Mediathek und im TV nachschauen

Sie haben den Film "Der Wien-Krimi: Blind ermittelt – Tod im Prater" verpasst und wollen ihn nachschauen? Kein Problem! Hierzu haben Sie sowohl im Internet als auch im Fernsehen die Möglichkeit.

Im TV-Programm des Ersten läuft am Freitag, dem 22. April 2022, um 00.40 Uhr eine Wiederholung des Krimis. Außerdem können Sie "Der Wien-Krimi: Blind ermittelt – Tod im Prater" in der ARD-Mediathek bis zu 30 Tage nach TV-Ausstrahlung kostenlos als Wiederholung anschauen.