Ab wann in tieferen Lagen mit Schnee zu rechnen ist

Das Wetter in Bayern ist am Wochenende zunehmend ungemütlicher geworden und die Temperaturen gesunken. Bereits am Sonntag blitzte die Sonne nur noch äußerst selten durch die Wolkendecke und etwas Schnee fiel vor allem in den Bergen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet für die kommende Woche ein Sturmtief, das Regenwolken und kalte Polarluft nach Deutschland bringt. Die besten Voraussetzungen für Schnee auch in tieferen Lagen.

Wintereinbruch: Schneeflocken ab Mitte kommender Woche auch in Bayern?

Laut DWD wird Anfang der Woche ein Sturmtief zunächst für mildere Luft sorgen. Auch der Schnee in den Bergen Bayerns werde erst wieder zu Regen und es ziehe kräftiger Wind auf. Voraussichtlich am Dienstag bringe das Tief aber besonders kalte Polarluft mit. Damit könnte auch im Flachland Schnee fallen und in der Nacht zum Mittwoch sogar liegen bleiben.

Je nachdem, wie kalt es ortsweise ist, kann aber auch nur Schneeregen einsetzen. Nach aktuellem Stand schließt der DWD einen nachhaltigen Wintereinbruch mit lang anhaltender Schneedecke aus. Ob nun Schnee oder Schneeregen, in beiden Fällen bedeutet das besondere Vorsicht, etwa frühmorgens auf dem Weg zur Arbeit.

Fällt Schnee in Bayern eher in Augsburg, München oder Würzburg?

Die Temperaturen fallen in München, Augsburg und Würzburg am Mittwoch laut aktueller Vorhersage. Mitte kommender Woche liegen sie voraussichtlich zwischen ein und vier Grad. Während es in München und Würzburg am Mittwochmorgen noch etwas wärmer sein könnte bei um die zwei Grad, werde es in Augsburg laut DWD etwa ein Grad kühler sein. Im Tagesverlauf des Mittwochs ist nach aktuellen Angaben der Behörde in allen drei Städten mit Schnee zu rechnen. In Würzburg könnte die Chance auf die weißen Flocken aber etwas geringer ausfallen und es eher zu Schneeregen kommen.

Sicher bleibt: Je weiter die Voraussagen der Wetterdienste in die Zukunft blicken, desto größer auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Vorhersagen noch einmal ändern.