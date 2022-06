"Der Zürich-Krimi - Borchert und der Mord im Taxi" in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigte am 9.6.22 "Der Zürich-Krimi - Borchert und der Mord im Taxi". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Hochspannung im Ersten: In der ARD lief im Juni "Der Zürich-Krimi - Borchert und der Mord im Taxi". Wann war der TV-Termin? Welche Darsteller haben eine Rolle ergattert? Wie ist die Handlung? Steht der Krimi auch als kostenloser Stream in der ARD-Mediathek? Wir haben Ihnen in diesem Artikel alle wichtigen Informationen zusammengestellt.

"Der Zürich-Krimi - Borchert und der Mord im Taxi": TV-Termin in der ARD und Wiederholung als Stream

"Der Zürich-Krimi - Borchert und der Mord im Taxi" war am Donnerstag, 9. Juni 2022, ab 20.15 Uhr in der ARD zu sehen. Ungeduldige fanden den Krimi aber auch schon vorab als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek.

Handlung: Darum geht's in "Der Zürich-Krimi - Borchert und der Mord im Taxi"

Es sieht nicht gut aus für Jürg Zollinger. Indizien sprechen dafür, dass der Taxifahrer Nuka Baluba umgebracht hat.Der afrikanische Investigativ-Journalist war Fahrgast bei Zollinger. Hauptmann Furrer geht davon aus, dass der impulsive Zollinger die Fassung verloren hat. Borchert und Dominique Kuster sind von der Unschuld des Taxifahrers überzeugt - und übernehmen dessen Verteidigung.

Video: wetter.com

Borchert kommt es seltsam vor, wie überzeugt gerade Staatsanwalt Dietrich von der Schuld des Verdächtigen zu sein scheint. Er steigt ein in die Ermittlungen und findet heraus, dass Baluba über Kinderarbeit in Kobaltminen im Kongo recherchiert hat. Ist er hierbei jemandem auf die Spur gekommen, der sich aus Angst, entdeckt zu werden, dann zu einem Mord entschlossen hat?

Welche Rolle spiel bei alledem Anneli Keller? Die Afrikaexpertin des Auswärtigen Amtes war eine der letzten Personen, mit denen Baluba vor seinem Tod Kontakt hatte.

Darsteller: Die Besetzung und Schauspieler in "Der Zürich-Krimi - Borchert und der Mord im Taxi"

Thomas Borchert - Christian Kohlund

- Dominique Kuster - Ina Paule Klink

- Marco Furrer - Pierre Kiwitt

- Ulf Hellmann - Fabian Busch

- Anneli Keller - Sarah Bauerett

- Sarah Bauerett Malia Baluba - Sheri Hagen

- Sheri Nuka Baluba - Pierre Rousselet

- Henrik Wollschläger - Sebastian Rudolph

- Jürg Zollinger - Tim Kalkhof

- Tim Kalkhof Dr. Reto Zanger - Robert Hunger-Bühler

"Der Zürich-Krimi - Borchert und der Mord im Taxi" als Wiederholung im Stream in der ARD-Mediathek

"Der Zürich-Krimi - Borchert und der Mord im Taxi" klingt spannend, der Donnerstagabend ist aber bereits anderweitig verplant? Dann schauen Sie sich den Krimi doch einfach als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek an.

(AZ)