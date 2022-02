"Der Zürich-Krimi - Borchert und die bittere Medizin" in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigt heute am 10.2.22 den Film "Der Zürich-Krimi - Borchert und die bittere Medizin". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Krimizeit deluxe: In der ARD kommt im Februar "Der Zürich-Krimi - Borchert und die bittere Medizin" zur Ausstrahlung. Sie suchen nach Informationen? Dann sind Sie hier richtig: Wir haben für Sie zusammengetragen, wann der TV-Termin ist, auf welche Handlung Sie sich freuen können, welche Darsteller eine Rolle ergattert haben und ob es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek geben wird.

TV-Termin: "Der Zürich-Krimi - Borchert und die bittere Medizin" heute am 10.2.22 in der ARD und als Stream in der Mediathek

"Der Zürich-Krimi - Borchert und die bittere Medizin" ist am Donnerstag, 10. Februar 2022, in der ARD zu sehen. Start ist zur Primetime, um 20.15 Uhr. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf rund anderthalb Stunden Spannung pur freuen. Wer am Donnerstagabend keine Zeit hat, der kann sich den Krimi auch bequem als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek anschauen.

Handlung: Darum geht es im ARD-Film "Der Zürich-Krimi - Borchert und die bittere Medizin"

Es ist eigentlich nur eine Geste des guten Willens und der Hilfsbereitschaft, doch sie hat gravierende Folgen für Sina Leithold. Kurz vor Ladenschluss öffnet die Apothekerin doch noch dem Stammkunden Reto Zanger die Tür. Eigentlich war sie gerade dabei, alles zuzumachen. In einem Moment der Unachtsamkeit schafft es auch ein Räuber, mit durch die Tür zu schlüpfen. Er schießt den Kunden an, räumt den Tresor aus und türmt.

Video: dpa

Sinas Chef, Siebert, ist ein Golfkumpel von Reto. Er sieht die Schuld für den Überfall bei seiner Mitarbeiterin - und kündigt ihr kurzerhand. Sina ist verzweifelt - und fragt Borchert um Hilfe. Drei Wochen hätte sie in der Apotheke noch überstehen müssen, dann hätte sie ihr Studium erfolgreich abgeschlossen.

Als es zum Gerichtsprozess kommt, überschlagen sich die Ereignisse. Reto gibt an, Sina habe gemeinsame Sache mit dem Verbrecher gemacht. Stimmt die Version wirklich, oder steckt doch etwas ganz anderes dahinter? Borchert blickt hinter die Kulissen - und stellt fest: Sina muss nur als Sündenbock herhalten.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Der Zürich-Krimi - Borchert und die bittere Medizin" im Cast

Thomas Borchert - Christian Kohlund

- Dominique Kuster - Ina Paule Klink

- Marco Furrer - Pierre Kiwitt

- Dr. Reto Zanger - Robert Hunger-Bühler

- Berno Siebert - Filip Peeters

- Sina Leuthold - Thekla Hartmann

- Thekla Hartmann Alex Harder - Tom Gronau

- Tom Juri - Leonard Kunz

Annie Harder - Nina Kronjäger

"Der Zürich-Krimi - Borchert und die bittere Medizin" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Der Zürich-Krimi - Borchert und die bittere Medizin" möchten Sie nicht verpassen, am Donnerstag haben Sie aber bereits etwas andere vor? Macht nichts: Sie finden die Episode auch als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek.

(AZ)