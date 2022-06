Der Zürich-Krimi - Borchert und die Zeit zu sterben in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigt am 16.6.22 "Der Zürich-Krimi - Borchert und die Zeit zu sterben". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Freunde kriminell guter Unterhaltung, aufgepasst: Die ARD bringt "Der Zürich-Krimi - Borchert und die Zeit zu sterben" auf die Mattscheiben der Nation. Sie möchten wissen, wann der TV-Termin ist, auf welche Darsteller Sie gespannt sein dürfen, wie die Handlung ist und ob es die Möglichkeit geben wird, den Krimi vorab oder im Nachhinein als kostenlosen Stream in der Mediathek anzuschauen? Dann sind Sie hier genau richtig.

"Der Zürich-Krimi - Borchert und die Zeit zu sterben": TV-Termin in der ARD und Wiederholung als Stream

"Der Zürich-Krimi - Borchert und die Zeit zu sterben" läuft am Donnerstag, 16. Juni 2022, ab 20.15 Uhr in der ARD. So lange möchten Sie nicht warten? Dann schauen Sie sich den Film doch einfach als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek an.

Handlung: Darum geht's in "Der Zürich-Krimi - Borchert und die Zeit zu sterben"

Eigentlich sollten Angehörige ja gerade in Trauer vereint sein. Im Fall der Familie Sutter ist das ganz anders. Nach dem unerwarteten Tod von Familienoberhaupt Ludwig entbrennt ein heftiger Streit um das Nachkommen des Uhrenherstellers. Die älteste Tochter Anna, die schon fest eingeplant hatte, die Traditionsmanufaktur Sutter & Valois weiterzuführen, ist im Testament nicht vorgesehen. Alle Anteile sollen an ihre jüngeren Halbbrüder gehen.

Anna möchte das nicht einfach hinnehmen. Sie mandatiert Borchert und Dominique damit, für sie das Erbe anzufechten. Als ihr Halbbruder René, der die Geschäfte des Vaters in der Zwischenzeit übernommen hat, eines Tages erschlagen aufgefunden wird, hat Anna aber erst einmal ganz andere Probleme: Sie steht unter dringendem Tatverdacht.

Hauptmann Furrer ist überzeugt von ihrer Schuld. Gegen Anna spricht auch, dass die Ermittler ihre Fingerabdrücke auf der Tatwaffe finden. Borchert hingegen glaubt an Annas Unschuld. Schafft er es rechtzeitig, den wahren Täter zu identifizieren?

Darsteller: Die Besetzung und Schauspieler in "Der Zürich-Krimi - Borchert und die Zeit zu sterben"

Thomas Borchert - Christian Kohlund

- Dominique Kuster - Ina Paule Klink

- Marco Furrer - Pierre Kiwitt

- Anna Sutter - Eugenie Anselin

- Eugenie Anselin Michel Sutter - Wolf Danny Homann

Richard Gassner - Tilo Nest

- Jo Biller - Florian Thunemann

- Roman Decker - Florian Anderer

Georg Weber - Michael Gempart

- Dr. Reto Zanger - Robert Hunger-Bühler

- Urs Aeggi - Yves Wüthrich

Regula Gabrielli - Susi Banzhaf

- Beat Bürki - Andreas Zogg

- Simone Sutter - Sinja Dieks

- René Sutter - Konstantin Marsch



"Der Zürich-Krimi - Borchert und die Zeit zu sterben" als Wiederholung im Stream in der ARD-Mediathek

"Der Zürich-Krimi - Borchert und die Zeit zu sterben" klingt kriminell gut, der Donnerstagabend aber kriminell schlecht? Macht nichts: Sie können den Krimi auch einfach als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek anschauen.

