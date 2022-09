"Derry Girls", Staffel 3: Start, Folgen und Besetzung

Netflix zeigt Staffel 3 von "Derry Girls". Hier erfahren Sie alles rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Trailer der neuen Staffel.

"Derry Girls" ist eine irische Coming-of Age-Serie. Sie spielt in der Zeit des großen Konflikts zwischen Katholiken und Protestanten im zum Vereinigten Königreich gehörenden Nordirland. Doch der Konflikt bietet nur die Rahmenhandlung der Serie. Im Zentrum stehen die Probleme und Erfahrungen, die man in der Pubertät nunmal so macht.

Die Gruppe um die Teenagerin Erin erlebt in "Derry Girls" alle möglichen absurden Situationen. Die Serie hat es mit der Mischung aus ernster Rahmenhandlung und Comedy-Schwerpunkt geschafft, ein großes Publikum zu begeistern. Nun kommt auch die 3. Staffel dank Netflix nach Deutschland. Wann deren Start ist und welche Schauspieler mitmachen, erfahren Sie hier.

"Derry Girls", Staffel 3: Start der neuen Staffel im Stream bei Netflix

Die neue Staffel von "Derry Girls" hat ein wenig auf sich warten lassen. Nachdem die Serie erstmals 2018 ausgestrahlt wurde, folgte bereits 2019 Staffel 2. Anschließend mussten die Zuschauer einige Jahre warten, wie bei so vielen anderen Serien gab es während der Corona-Pandemie erst einmal keine Neuigkeiten zur neuen Staffel. Doch am 7. Oktober 2022 ist es endlich soweit und Staffel 3 von "Derry Girls" wird von Netflix auch in Deutschland veröffentlicht. Im britischen Free-TV lief die Serie bereits im Frühjahr.

Das sind die neuen Folgen bei "Derry Girls", Staffel 3

Für Fans der Serie gibt es gute Neuigkeiten. Denn Staffel 3 umfasst mit sieben Folgen eine Folge mehr als es bei den vorangegangenen Staffeln der Fall war.

Wir haben Ihnen hier einen Überblick über die Folgen von "Derry Girls", Staffel 3, zusammengestellt:

Folge 1: "The Night Before"

Folge 2: "The Affair"

Folge 3: "Stranger on a Train"

Folge 4: "The Haunting"

Folge 5: "The Reunion"

Folge 6: "Halloween"

Folge 7: "The Agreement"

Die Besetzung von "Derry Girls": Das sind die Schauspieler im Cast von Staffel 3

Am Cast der Serie hat sich über den Verlauf der Staffeln wenig geändert. Die Geschichte dreht sich schließlich um eine bestimmte Gruppe von Teenagern. Die wichtigsten Rollen und die Schauspieler, die sie darstellen, haben wir Ihnen daher hier in einer Tabelle zusammengefasst:

Schauspieler Rolle Saoirse-Monica Jackson Erin Quinn Nicola Coughlan Clare Devlin Louisa Harland Orla McCool Jamie-Lee O'Donnell Michelle Mallon Dylan Llewellyn James Maguire Tara Lynn O'Neill Ma Mary Kathy Kiera Clarke Aunt Sarah

Das ist die Handlung von "Derry Girls", Staffel 3

Den Namen der Serie verdankt sie der Ortschaft, in der sie spielt. Denn die Serie erzählt von den Ereignissen aus dem Leben von einer Gruppe von Teenagern aus der kleinen Gemeinde Derry. Erin, ihre Cousine Orla, Michelle, Michelles Cousin James und Clare müssen ihre Pubertät in einem tief gespaltenen Nordirland meistern. Während die sieben Freunde an einer katholischen Schule unterrichtet werden und dort in allerlei Probleme geraten, sprengen Gruppen wie die IRA Brücken und verüben andere Anschläge.

Auch in Staffel 3 spielen die Geschehnisse der damaligen Zeit wieder eine Rolle. Doch der Fokus der Serie verbleibt auf dem schrillen Alltag der Teenager. Doch ein wenig anders ist die neue Staffel schon, denn es müssten einige Handlungsstränge beendet werden. Es handelt sich bei "Derry Girls", Staffel 3, nämlich um die letzte Staffel der Serie.

Trailer zu "Derry Girls", Staffel 3

Im Trailer zur 3. Staffel lässt sich gut erkennen, dass die Serie genau so weitergeht, wie bisher. Wir möchten Ihnen diesen Einblick in die neue Staffel selbstverständlich nicht vorenthalten und haben Ihnen daher hier den Trailer mitgebracht: