Bremsklotz Berlin: Deswegen verzögert sich der Ausbau von Deutschlands schönster Autobahnstrecke

Der Verkehr läuft schleppend zur Mittagszeit, aber er läuft. Ein Lastwagen mit slowenischem Kennzeichen quält sich mit 40 Stundenkilometern den Hang hinauf. Auf der linken Spur bringt es ein Aston Martin mit Heilbronner Kennzeichen im dichten Verkehr auch nur auf 60. Am Nachmittag soll es noch zähflüssiger werden, in Nordrhein-Westfalen beginnen heute die Schulferien. Dann reicht der Rückstau womöglich bis zu einem touristischen Hinweisschild kurz vor Mühlhausen. „Albaufstieg – Schönste Autobahnstrecke Deutschlands“ steht darauf.

Die schönste, vielleicht. Eine der am dringendsten erneuerungsbedürftigen ist es ganz sicher. Die A8 bildet eine zentrale Ost-West-Achse Süddeutschlands, doch der Albaufstieg zwischen Mühlhausen im Täle und Hohenstadt (Landkreis Göppingen) bleibt ein Nadelöhr. Zwei Spuren, kein Standstreifen. Und eine Steigung von bis zu 6,3 Prozent. Standards, die modern waren, als die Trasse 1957 in ihrer heutigen Form fertiggestellt wurde. Heute würde man eine Autobahn so nicht mehr bauen. Trotzdem rollen hier täglich bis zu 70.000 Autos entlang.

Seit Jahrzehnten wird über einen Neubau gesprochen

Über einen Neubau wird seit Jahrzehnten gesprochen, es gab die unterschiedlichsten Pläne. Etwa ein Bau durch Privatunternehmen, auch von einer kostenpflichtigen Strecke mit Mauthäuschen war die Rede. Zwischenzeitlich passierte jahrelang gar nichts, bis 2018 das Planfeststellungsverfahren dann doch wieder aufgenommen wurde.

Zuletzt gab es einige gute Nachrichten: Im Dezember 2024 verkündete das Regierungspräsidium Stuttgart den Planfeststellungsbeschluss für eine komplett neue Autobahntrasse über die Schwäbische Alb. Damit hat die Autobahn GmbH des Bundes Baurecht. Zwei Tunnel, zwei Brücken, eine um 3,8 Kilometer verkürzte Strecke und eine nur noch gut halb so starke Steigung sollen die bisherige Trasse ersetzen. Im März lief dann eine Klagefrist ab, ohne dass gegen den Planfeststellungsbeschluss Einspruch erhoben worden wäre. Sehr zur Freude von Christine Baur-Fewson, Chefin der Autobahn GmbH im Südwesten: „Wir haben die Tage gezählt“, sagt die Autobahn-Managerin.

Ein Problem ist, dass es immer noch keinen Bundeshaushalt für 2025 gibt

Baur-Fewson und die Autobahn GmbH haben in den Bürgersaal von Mühlhausen im Täle eingeladen. Die Planer wollen erklären, wie es jetzt weitergeht am Albaufstieg. Sie wollen eine Broschüre vorstellen, in der die Pläne detailliert präsentiert werden, und die nun in den umliegenden Gemeinden verteilt werden soll. Maximale Transparenz, das hat sich die Autobahn GmbH vorgenommen. „Wir stehen in den Startlöchern“, sagt Baur-Fewson. So steht es auch in der Broschüre. Im Herbst 2027 sollen die Bauarbeiten beginnen.

So soll der neue Albaufstieg einmal aussehen. Foto: Autobahn GmbH

Das Problem ist im Moment allerdings, dass die Autobahn GmbH den weiteren Fortgang des Geschehens gar nicht in den eigenen Händen hat. Die Broschüre war schon gedruckt, die Presse eingeladen. Da wurde bekannt, dass die Autobahn GmbH für den Rest des Jahres einen sofortigen Ausschreibungsstopp verhängt.

Grund ist, dass es noch immer keinen Bundeshaushalt für 2025 gibt – eine Spätfolge des Bruchs der Ampel-Koalition und der anschließenden Wahlkampfphase in Berlin. Angefangene Ausschreibungen führt die Autobahn GmbH fort, für neue Projekte gibt es kein Geld. Weder aus dem regulären Haushalt, noch aus dem Sondervermögen Infrastruktur, für das auch erst einmal noch Gesetze beschlossen werden müssen.

Die Autobahn GmbH verfügt über keine eigenen Mittel

Die Autobahn GmbH verfügt über keine eigenen Mittel, sie ist komplett vom Geld aus dem Bundeshaushalt abhängig. Das unterscheidet sie etwa von den Kollegen bei der Asfinag in Österreich, die Einnahmen aus der dortigen Autobahnmaut direkt in ihre eigenen Kassen bekommt. Baur-Fewson bekräftigt trotzdem den geplanten Baustart für Herbst 2027 – und schiebt hinterher: „vorbehaltlich der Finanzierung“.

Ein Großvorhaben wie der Albaufstieg besteht aus unzähligen Teilprojekten, die jeweils einzeln ausgeschrieben und an Unternehmen vergeben werden müssen. Eine Ausschreibung kann sechs Monate dauern, heißt es. Die Autobahn GmbH muss jetzt prüfen, welche Aufträge sie angesichts des ausbleibenden Geldes aus dem Bundeshaushalt überhaupt vergeben darf.

Es müssen noch archäologische Untersuchungen gemacht werden

Im Moment sieht es so aus: Die Vergabe der Aufträge für die Ausführungsplanung – also die Planung im Detail – ist bei den Tunnels und Brücken abgeschlossen, Ingenieurbüros sind beauftragt und können arbeiten. Gerade läuft die Ausschreibung für archäologische Untersuchungen – an der Alb gibt es Kulturdenkmale aus der Jungsteinzeit – und für die Untersuchung des Baugrunds, wofür Bohrungen notwendig sind. Hier muss die Autobahn GmbH nun prüfen, ob die Ausschreibungen fortgesetzt werden dürfen oder nicht.

Nicht in Angriff genommen werden kann die Ausschreibung für die Ausführungsplanung im Bereich Straßenbau, also für jenen Teil der neuen Trasse, der weder im Tunnel noch auf einer Brücke verläuft. Das betrifft vor allem den Bereich auf der Albhochfläche. „Wir stehen alle bereit“, beteuert Baur-Fewson. „Wir machen, was wir tun können. Und wir hoffen, dass sich die Situation bald klärt.“

Der Bund muss das Geld bereitstellen und die Baufreigabe erteilen

Wird die unendliche Geschichte vom Neubau des Albaufstiegs um ein weiteres Kapitel verlängert? In der Landespolitik ist man besorgt. „Die A8 ist eine zentrale Verkehrsverbindung“, hatte Grünen-Landtagsfraktionschef Andreas Schwarz schon vor einigen Tagen im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung gemahnt. Da war die Nachricht vom Ausschreibungsstopp noch gar nicht öffentlich. „Es gibt nun den Planfeststellungsbeschluss. Und meine Erwartung an den Bund und an die Autobahn GmbH ist, dass der Albaufstieg jetzt sehr schnell sechsspurig ausgebaut wird. Der Bund muss das Geld dafür bereitstellen und die Baufreigabe erteilen.“

Das Bundesverkehrsministerium wiederum betont auf Anfrage, dass es der Realisierung des Albaufstiegs „eine sehr hohe Bedeutung“ zumesse. Gleichzeitig sei eine „über die gesamte Bauzeit durchgängige Finanzierungsperspektive“ nötig. „Dafür muss neben dem Beschluss des Deutschen Bundestags über das Haushaltsgesetz 2025 eine neue Finanzplanung eine grundsätzlich über die gesamte Bauzeit durchgängige Finanzierung für den Bau der A8 sicherstellen.“

Der Ort wartet dringend auf den Baustart

Bei Bernd Schaefer wecken die jüngsten Nachrichten ein gewisses Unbehagen. „Wir müssen zwingend auf den Bund zugehen, um die Finanzierungsfrage zu besprechen“, sagt der Bürgermeister von Mühlhausen im Täle. „Und wenn nötig Druck aus der Raumschaft aufbauen.“ In Mühlhausen wird der Neubau dringend erwartet. Es gab Bürgerinitiativen und auch Demonstrationen für den Neubau der Autobahn – allerdings andernorts auch Initiativen, die sich für eine andere Trasse warben.

Nun aber wartet der Ort dringend auf den Baustart, wie Schaefer beschreibt. „Jeden Freitag, jeden Samstag gibt es Störungen beim Betriebsablauf der Autobahn“, erzählt der Bürgermeister. Sein Ort leidet dann stark unter dem Ausweichverkehr. „Die Autos kommen dann über jeden Feldweg und über jede Steige, die irgendwie geht. Und für uns hier in Mühlhausen spielt es gar keine Rolle, aus welcher Richtung der Verkehr kommt.“ Und die Reisenden stehen auf den verstopften Dorfstraßen im Stau. „Wenn da eine Mutter mit Kind im Stau steht und das Kind muss mal, dann gehen die in die Vorgärten“, berichtet Schaefer. Viele Bürger würden samstags schon gar nicht mehr zum Einkaufen fahren, sagt Schaefer, so voll seien die Straßen.

Ein großes Problem sind die fehlenden Standstreifen am Albaufstieg

Für Verkehrschaos braucht es nicht viel am Albaufstieg. Ein großes Problem sind die fehlenden Standstreifen. Bleibt ein Lastwagen liegen, staut es sich dahinter sofort. Auf der Albhochfläche ist die A8 auch die am zweithöchsten gelegene Autobahn Deutschlands und entsprechend witterungsanfällig, vor allem im Winter. Stauen sich dann die Autos auf Autobahn und Ausweichstraßen, kommen Räumfahrzeuge nicht mehr durch. Abschleppwagen auch nicht. „Abschleppwagen bahnen sich ihren Weg von unten nach oben mit ihrem gelben Licht und mit Dauerhupen“, erzählt Schaefer. „Das geht uns hier so was von auf die Nerven, aber was sollen die machen?“ Kein Wunder, dass viele Menschen in der Region hinter den Bauplänen stehen. Noch Ende vergangenen Jahres wurde gegen Verzögerungen bei den Bauvorbereitungen demonstriert.

Die Überbauung – oder die Umklammerung, wie Schaefer es nennt – durch Straße und Schiene nehmen die Bürger ebenfalls hin: Auf der einen Seite des Ortes sehen sie hoch über ihren Köpfen die schon bestehende Filstalbrücke der Bahn-Neubaustrecke Merklingen-Ulm, auf der anderen Seite bald die Straßen-Filstalbrücke im Zuge der A8. „Daran haben wir uns gewohnt“, sagt Schaefer über die Dominanz der Verkehrsinfrastruktur im Ortsbild. Bei der Eisenbahnbrücke habe man im Ort noch gegen die mögliche Gefährdung einer Wasserquelle in deren Nähe protestiert, die an die Wand gemalten Gefahren hätten sich aber nicht bestätigt. Die Bahnbrücke wirke auch nicht so wuchtig wie einst befürchtet. So hoffe man im Ort nun, dass der Autobahnneubau ähnlich verträglich abläuft. Vor allem aber sei es ein Gewinn an Lebensqualität, wenn der Verkehr nicht mehr durch den Ort rolle.

2034 könnten Autos über die neue Trasse rollen

Dafür, dass es nun vorangeht mit dem Großprojekt, dass die Autobahn GmbH also tut, was sie trotz Vergabestopps tun darf, ist Ulrike Conle verantwortlich, Abteilungsleiterin Bau Albaufstieg in der Stuttgarter Niederlassung des Staatsunternehmens. Da geht es um ökologische Ausgleichsmaßnahmen, wie das Pflanzen von Streuobstbäumen. Diese sollen künftig auch die heutige Albabstiegstrasse am Drackensteiner Hang säumen, über die nach dem Rückbau der bestehenden Autobahn ein Fernradweg führen soll. Es geht um Vermessungsarbeiten und den Erwerb von 600 Grundstücken, die teils dauerhaft erworben, teils für die Zeit der Arbeiten genutzt werden sollen.

Zwei Jahre lang wird diese Phase der sogenannten Bauvorbereitungs- und Ausführungsplanung nun dauern. Autofahrer bekommen davon wenig mit. Und auch die sich anschließende Bauzeit, auf sieben Jahre angesetzt, dürfte den Verkehr weniger stark belasten als andere Baustellen – für die Autobahnbauer ungewohnt, finden die Arbeiten ja nicht im rollenden Verkehr statt, sondern auf einer anderen Trasse. 900 Millionen Euro werden derzeit für das Gesamtprojekt veranschlagt, das dürfte allerdings noch nicht das letzte Wort gewesen sein.

Läuft alles, wie es die Planer gern hätten, könnten 2034 Autos über die neue Trasse rollen. Aber damit es am Albtrauf rollt, muss in Berlin der Haushalt stehen.