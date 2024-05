Detox-Pflaster zum Abnehmen: Was ist dran am Beauty-Trend?

Ein Trend verspricht: Einfach ein Detox- oder Abnehm-Pflaster nutzen und schon verliert man Gewicht. Aber kann das wirklich klappen?

Abnehmspritzen, Intervallfasten, Brennnesseltee, Spaziergang und Co. - um die Pfunde möglichst schnell und einfach purzeln zu lassen, jagt ein Abnehm-Trend den nächsten. Lange schon geistert beispielsweise ein Trend durchs Netz, der propagiert, dass man durch das Anbringen von Detox-Pflastern abnehmen könne. Was dran ist und ob Sie mit Detox-Pflastern wirklich abnehmen können, erfahren Sie in diesem Artikel.

Was sind Detox-Pflaster?

Jeder kennt sie oder hat sie zumindest schon mal in Werbeanzeigen gesehen: Die kleinen, meist rechteckigen oder runden Pads, die auf die Unterseite der Füße, oder auch andere Körperstellen, geklebt werden. Sie bestehen aus einer weichen, stoffähnlichen Oberfläche und an der Unterseite befindet sich eine klebende Schicht, damit das Pflaster über mehrere Stunden an Ort und Stelle verbleibt. Diese sogenannten Detox-Pflaster sind Produkte, die Hersteller häufig als Mittel zur Entgiftung des Körpers bewerben. Sie werden in der Regel auf die Füße geklebt und sollen über Nacht wirken, indem sie angeblich Giftstoffe und Abfallprodukte aus dem Körper ziehen, erklärt die Verbraucherzentrale Brandenburg in einem Beitrag.

Die Pflaster verfärben sich dabei dunkel, was laut den Herstellern die ausgeschiedenen Toxine anzeigen soll. Sie enthalten oft eine Mischung aus verschiedenen natürlichen Inhaltsstoffen, darunter Kräuter und manchmal Stoffe wie Bambusessig oder bestimmte Mineralien.

Neben dieser Art von Fuß-Pflastern, werden aber auch Produkte angepriesen, die speziell für das Abnehmen geeignet sein sollen. Diese Bauch-Pflaster sind den Detox-Pflastern sehr ähnlich, doch während Detox-Pflaster hauptsächlich für die Anwendung an den Füßen gedacht sind, sind Bauch-Pflaster speziell dafür konzipiert, auf den Bauchbereich aufgetragen zu werden. Die Hersteller dieser Pflaster versprechen häufig, dass sie bei der Reduzierung von Bauchfett und bei der Gewichtsabnahme helfen können, indem sie Wirkstoffe direkt in die Haut abgeben. Zu den häufigsten Wirkstoffen zählen laut eines Healthline-Beitrags: Açai-Beere, Grüner Kaffeebohnen-Extrakt, Guarana und Yerba Mate. Zu den Lebensmitteln, die den Stoffwechsel ankurbeln sollen, gehören im Übrigen auch Haferflocken.

Die Wirkungsweise von Gewichtsverlust-Pflastern wird laut dem Artikel oft damit erklärt, dass sie aktive Inhaltsstoffe durch die Haut freisetzen, ähnlich wie bei Nikotinpflastern zur Raucherentwöhnung. Bei dem Extrakt der Grünen Kaffeebohne solle das dann durch die Chlorogensäure geschehen, von der angenommen wird, dass sie bei der Gewichtsreduktion helfen könnte, indem sie die Fettakkumulation reduziert und den Stoffwechsel ankurbelt.

Kann man mit den Detox-Pflastern abnehmen?

Allerdings gibt es laut der medizinischen Non-Profit-Organisation MayoClinic keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass Detox-Fußpflaster effektiv Toxine oder Abfallstoffe aus dem menschlichen Körper entfernen können. Auch die Verbraucherzentrale zweifelt dies in einem Beitrag an und stellt klar: "Schlacken" oder schädliche Ablagerungen, die sich im Körper ansammeln sollen und mithilfe der Pflaster entfernt würden, seien ein nicht belegtes Konzept.

Die Wirksamkeit und Sicherheit der Detox-Pads sei laut Mayo Clinic zudem nicht ausreichend untersucht. Auch die Behauptungen der Hersteller über die gesundheitlichen Vorteile, wie die Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens, Gewichtsverlust oder die Unterstützung bei bestimmten gesundheitlichen Beschwerden, würden nicht durch wissenschaftliche Belege gestützt. Die US-amerikanische Federal Trade Commission (FTC) hat deshalb in der Vergangenheit sogar einige Anbieter von Detox-Fußpflastern wegen irreführender Werbeaussagen angeklagt.

Hinsichtlich der Pflaster, die im Bauchbereich angebracht werden und speziell für das Abnehmen geeignet sein sollen, fällt die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) ein klares Urteil: auch sie sind nicht auf Sicherheit und Wirksamkeit geprüft. Wenngleich einige der Inhaltsstoffe, die in den Pflastern enthalten sind, in oraler Anwendung untersucht würden, gäbe es nicht genügend Forschung, um zu bestätigen, dass diese Inhaltsstoffe überhaupt in die Haut absorbiert werden und effektiv dabei helfen können, abzunehmen.

