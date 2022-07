Deutsche Bahn: Sonderkulanzregelung wegen Hitze

Die Deutsche Bahn bietet aufgrund der hohen Temperaturen am Dienstag und Mittwoch eine Sonderkulanzregelung an. Das sind die Details.

Bahnkunden, denen es am Dienstag oder Mittwoch zu heiß für eine Zugfahrt wird, können ihre Tickets auch später nutzen. Die Deutsche Bahn bietet dafür eine Sonderkulanzregelung an, wie eine Sprecherin des Unternehmens am Montag mitteilte.

Alle Fahrgäste, die an den beiden Tagen eine Reise geplant haben und diese nun verschieben möchten, könnten ihr bereits gebuchtes Ticket für den Fernverkehr bis einschließlich Mittwoch der darauffolgenden Woche (27. Juli) flexibel nutzen. Das gilt auch für zuggebundene Tickets, also Spar- und Supersparpreise. Sitzplatzreservierungen lassen sich ebenfalls kostenfrei stornieren.

Extreme Hitze am Dienstag und Mittwoch erwartet

Diese Woche soll es in Deutschland besonders heiß werden. Experten rechnen mit Temperaturen bis zu 40 Grad. Im Westen und Südwesten soll die Hitze am Dienstag ihren Höhepunkt erreichen, im Osten und Nordosten dann am Mittwoch.

(mit dpa)

