Neustart für Bahn - kein Jubel bei Fahrgastverband in Hessen

Der Fahrgastverband Pro Bahn in Hessen reagiert verhalten auf die neue Strategie für die Deutsche Bahn. «Vom Grundsatz her hört sich das erst mal gut an. Die Frage ist aber, was davon umgesetzt wird», sagte der stellvertretende Vorsitzende des Landesverbands, Klaus Zecher.

Zuvor hatte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) in Berlin eine neue Strategie vorgestellt: Mit der neuen designierten Bahnchefin Evelyn Palla, angepassten Pünktlichkeitszielen sowie einem Fokus auf Sauberkeit und Sicherheit will er die Krise bei der Bahn angehen.

Zecher sagte, angesichts zahlreicher Verspätungen, Zugausfälle und Streckensperrungen müsse auch in Hessen dringend mehr Geld in die Sanierung des maroden Schienennetzes investiert werden.

Schnieders Festhalten am Konzept der Generalsanierung sieht Pro Bahn kritisch. Demnach sollen bundesweit bis 2036 mehr als 40 besonders wichtige Strecken grundlegend modernisiert werden - mit entsprechend langen Streckensperrungen, so wie etwa bereits bei der Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim geschehen.

Vergleich mit der Instandhaltung eines Hauses

«Mit einer laufenden Instandhaltung wie in Österreich und der Schweiz funktioniert das besser», sagte Zecher. Bei einem Haus werde auch nicht viele Jahre abgewartet, bis irgendwann ins Dach eindringendes Regenwasser bis in den Keller laufe.

Der hessische Pro-Bahn-Vize forderte überdies eine Bildungsoffensive bei der Bahn. Sie müsse wieder mehr auf Erstausbildungen für Schulabgänger statt auf Umschulungen setzen. «Bei Umschülern ist die Fluktuation wesentlich größer», sagte Zecher. Zudem müsse die Bahn für Fahrdienst und Instandhaltung auch mehr in ländlichen Regionen ausbilden, etwa in Mittelhessen.

Wie werden Bahnhöfe sauberer?

Zur Ankündigung von Bundesverkehrsminister Schnieder, im Rahmen der Bahn-Strategie mit einem «Sofortprogramm» mehr Sicherheit und Sauberkeit bei Bahnhöfen anzustreben, betonte Zecher, wichtig wäre, dass die Bahn hier wieder mehr eigenes Personal anstelle von Subunternehmen einsetzte.

Hinsichtlich der angestrebten Verbesserung der Fahrgastapp DB Navigator für eine bessere Kundenkommunikation verwies Zecher wieder auf die Personalnot der Bahn. Für die raschere Mitteilung von Verspätungen beispielsweise wären mehr Mitarbeiter nötig, die diese in die App einspeisen könnten - doch etwa in Stellwerken fielen viele Schichten mit noch vordringlicherer Arbeit aus.

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) und die designierte neue Bahnchefin Evelyn Palla stellen in Berlin die neue Bahn-Strategie vor. Foto: Andreas Gora/dpa