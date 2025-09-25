Spuren der Geschichte: App erklärt alles zum Grünen Band

Wo finden sich an der ehemaligen innerdeutschen Grenze noch Türme der DDR-Grenzposten? Wo wurden im Kalten Krieg in Grenznähe ganze Orte platt gemacht? Wie hat die Natur den früheren Todesstreifen zwischen der DDR und der Bundesrepublik erobert? All das erklärt die neue App «Das Grüne Band – Vom Todesstreifen zur Lebenslinie», die die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur kurz vor dem 35. Tag der Deutschen Einheit vorstellt. Sie findet sich schon in den gängigen App-Stores.

Die App versteht sich als interaktiver Reiseführer und Bildungsangebot zur deutschen Geschichte, wie die Macher des Vereins Berlin History mitteilten. Informationen gibt es zu 900 Orten entlang der 1.378 Kilometer langen ehemaligen Grenze. Die App bietet digitale Karten, 2.500 Fotos, Archivmaterial und Informationstexte, die man sich auch anhören kann.

Thematische Routen

Ein Schwerpunkt ist die friedliche Revolution und die Grenzöffnung 1989. Erzählt wird aber auch die Vorgeschichte, so etwa die Zwangsumsiedlungen auf DDR-Seite in den Jahren 1952 bis 1961 und das Verschwinden ganzer Ortschaften. Auch die diversen Museen und Gedenkorte an der Grenze werden beschrieben. Für Wanderer, Radfahrer und Autofahrer sind thematische Routen zu finden.

Die Entwicklung der App haben neben der Bundesstiftung Aufarbeitung und dem Verein Berlin History diverse Institutionen in den Ländern Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, Thüringen und Niedersachsen und der Forschungsverbund SED-Staat der FU Berlin unterstützt.

An der früheren Grenze erinnern noch einige Wachtürme an die strikte Grenzsicherung der DDR. (Archivbild) Foto: Matthias Bein/dpa

Vielerorts ist die ehemalige Grenzregion zum Naturidyll geworden. (Archivbild) Foto: Andreas Drouve/dpa-tmn