Frankfurter Löwen holen Keeper Greiss zurück

Eishockey-Torhüter Thomas Greiss kehrt bis zum Saisonende zu den Löwen Frankfurt zurück. Das gab der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bekannt. Der langjährige NHL-Keeper hatte schon zu Saisonbeginn bei den Frankfurtern aufgrund der Ausfälle der von Jussi Olkinuora und Cody Brenner kurzfristig ausgeholfen.

«Das Trainerteam um Headcoach Tom Rowe wünschte sich noch eine Verstärkung, aber auch eine Absicherung auf der Torwart-Position bei möglichen Verletzungen», teilten die Löwen zu der Verpflichtung des 38-Jährigen mit.

Löwen: «Weltoffene und zeitgemäße Einstellung»

«Natürlich haben wir uns erneut und sehr intensiv über seine persönliche Vergangenheit und die zuletzt entstandene Diskussion um seine rechte Gesinnung unterhalten. Er hat uns definitiv davon überzeugt, dass er eine weltoffene und zeitgemäße Einstellung hat - anders würde er auch nicht zu den Werten der Löwen Frankfurt passen», sagte der Geschäftsführende Gesellschafter der Löwen, Stefan Krämer, laut Mitteilung.

Greiss bringt die Erfahrung von 385 NHL-Spielen mit. Dort spielte er zuletzt 2023 für die St. Louis Blues in den USA. Anschließend kündigte er sein Karriereende an. Für die deutsche Auswahl war er unter anderem 2006 und 2010 bei den Olympischen Spielen dabei.

Kapitän McNeill verlängert

Unterdessen hat Kapitän Reid McNeill seinen Vertrag bei den Löwen um ein weiteres Jahr bis 2026 verlängert. Der Verteidiger war in der Saison 2021/2022 von den Fischtown Pinguins Bremerhaven an den Main gewechselt. Noch in derselben Saison schaffte er mit der Mannschaft den Aufstieg aus der DEL2 ins Oberhaus.

«Er ist ein wichtiger Faktor in der Defensivabteilung», sagte Frankfurts Sportdirektor Daniel Heinrizi über den 32-Jährigen und fügte hinzu. «Er geht immer mit Einsatz voran. So einen Spieler benötigt jedes Team in seiner Mannschaft.»