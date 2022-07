Wo wurde die 40-Grad-Marke geknackt?

Am Mittwoch wurden in Deutschland etliche Hitzerekorde aufgestellt. An vier Orten wurde die 40-Grad-Marke geknackt.

Am Mittwoch wurde in Deutschland zum zehnten Mal seit Beginn der Aufzeichnungen eine Temperatur von mehr als 40 Grad gemessen. Das war zuletzt 2019 der Fall. In sechs Bundesländern wurden laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) außerdem Landesrekorde in Sachen Temperatur gemessen. Neben Baden-Württemberg waren dies Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Sachsen-Anhalt.

In Baden-Württemberg wurde nicht nur die 40-Grad-Marke überschritten, sondern auch ein neuer Landesrekord geknackt. Der DWD meldete für Bad Mergentheim-Neunkirchen um 15.30 Uhr 40,3 Grad. Damit war es dort deutschlandweit am heißesten.

In drei weiteren deutschen Orten wurde die 40-Grad-Marke geknackt. In Hamburg-Neuwiedenthal stieg die Temperatur auf 40,1 Grad. Im niedersächsischen Barsinghausen und in Huy-Pabstorf in Sachsen-Anhalt war es 40,0 Grad heiß. Auch die Temperaturen an diesen drei Orten waren neuer Landeshöchstwert. Ebenso wurden in Mecklenburg-Vorpommern (39,4 Grad) und in Schleswig-Holstein (39,1 Grad) neue Landesrekorde aufgestellt.

40-Grad-Marke nicht geknackt: kein Hitzerekord in Bayern

Der heißeste Ort in Bayern war am Mittwoch – wieder einmal – das unterfränkische Kitzingen. Die Stadt meldete nach vorläufigen Zahlen 39,6 Grad und damit den höchsten Wert im Freistaat. Ein Hitzerekord war das aber nicht für Bayern. 2015 waren in Kitzingen sogar 40,3 Grad gemessen worden. Das war damals deutscher Rekord. Erst vier Jahre später wurde dieser übertroffen.





Der bisherige deutsche Hitzerekord von 41,2 Grad wurde am Mittwoch nicht geknackt. Diese Temperatur wurde vor drei Jahren in Tönisvorst (Nordrhein-Westfalen) und in Duisburg-Baerl erreicht, genauer gesagt am 25. Juli 2019.

Rekordtemperaturen Die niedrigste Temperatur für den 21. Juli betrug 6°C im Jahre 1996, die höchste gemessene Temperatur betrug 34°C im Jahre 1964.

Nach Hitzerekorden: Abkühlung bei Regen und Gewitter

Meteorologen erwarten am Donnerstag im Nordwesten Höchstwerte zwischen 19 und 24 Grad, sonst 25 bis 31 Grad, an Oder und Neiße bis zu 33 Grad. Im Laufe des Tages sollen einzelne Gewitter mit Regen (bis zu 20 Liter pro Quadratmeter), stürmischen Böen und Hagel im Hamburger Raum, Ostniedersachsen und im Osten Deutschlands, später am Tag auch in Südostbayern aufziehen. In der Nacht zum Freitag sei in Mecklenburg-Vorpommern noch längere Zeit gewittriger Starkregen möglich.

Das Wetter in Augsburg heute

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 21°C, nachmittags 27°C und abends 25°C. Es wird heute voraussichtlich 6 Sonnenstunden geben.