Vermisste Deutsche wurde in Italien wohl Opfer eines Gewaltverbrechens

In Italien ist eine 53-jährige Deutsche vermutlich gewaltsam zu Tode gekommen. Die Polizei entdeckte am Freitag eine Leiche in der Nähe des Küstenorts Ogliastro Marina im Süden des Landes. Obwohl die Identität der Toten noch nicht offiziell bestätigt wurde, handelt es sich vermutlich um eine seit Dienstag vermisste Frau mit deutscher Staatsbürgerschaft. Der Fundort liegt an der italienischen Mittelmeerküste rund 130 Kilometer südlich von der Großstadt Neapel.

Tote Deutsche in Italien wurde vermutlich Opfer eines Verbrechens

Die mutmaßlich tote Frau lebte seit mehreren Jahren in Süditalien zusammen mit ihrem Ehemann, der sie auch als vermisst gemeldet hatte. Seinen Angaben zufolge habe die Frau am Vormittag ohne viel Gepäck das Haus verlassen und sei nicht mehr zurückgekommen. Wenige Tage später fanden die Beamtinnen und Beamten eine Leiche - nur rund 150 Meter von dem gemeinsamen Haus des Ehepaars entfernt.

Der Ehemann, der auch Deutscher ist, sei daraufhin über Nacht von der Polizei verhört worden. Die Fragen hätten die Beamtinnen und Beamten mithilfe eines Übersetzers gestellt. Am nächsten Morgen sei er wieder frei gekommen. Bislang wurden keine Vorwürfe gegen ihn erhoben, wie italienische Medien berichteten. Die Behörden der Region halten sich mit Angaben zurück. Zu dem Fall hieß es lediglich, dass keine Hypothese ausgeschlossen werde.

Mutmaßliche Leiche von vermisster Deutscheb in Italien teilweise verbrannt

Für Aufsehen sorgte auch der Zustand, in dem die mutmaßliche Leiche der Frau gefunden wurde. Als die Ermittlerinnen und Ermittler die Tote entdeckten, sei ihr Körper teilweise verbrannt gewesen und von Pflanzen verdeckt, schrieb die italienische Zeitung La Repubblica. Die Redaktion von Il Mattino berichtete darüber hinaus von einer „schrecklichen Szene“, die sich nach bisherigem Ermittlungsstand beim Tod der 53-Jährigen abgespielt haben muss. Die Verbrennungen am Körper der Toten erschweren die Identifizierung. (mit dpa)