Bis zu vierfach überrepräsentiert: Anteil an ausländischen Tatverdächtigen in Medien größer als in Kriminalstatistiken

In deutschen Medien ist der Anteil an Berichten über Straftaten, die durch ausländische Tatverdächtige begangen wurden, größer als in den Kriminalstatistiken. Zu diesem Schluss kam eine Datenauswertung des Mediendienstes Integration. Demnach werde bis zu vier Mal mehr über Straftaten durch Ausländer berichtet.
Langzeitanalyse: Kaum Unterschiede zwischen TV- und Print-Berichten
Bei der Auswertung war entscheidend, ob und wenn ja, welche Herkunft bei der Berichterstattung über eine Straftat genannt wurde. Das Ergebnis: Mit Blick auf die aktuellen Zahlen sind Ausländer im Fernsehen dreifach überrepräsentiert, wenn über Kriminalfälle berichtet wird.
Das heißt konkret: Wenn die Herkunft eines Tatverdächtigen genannt wird – was in mehr als einem Viertel der Berichte der Fall ist – handelt es sich fast ausschließlich um ausländische Tatverdächtige. Demnach wird in 94,6 Prozent solcher Berichte von nicht-deutschen Tatverdächtige gesprochen. Dies sei der höchste Wert, der bislang in der Langzeitanalyse gemessen worden ist. In der polizeilichen Kriminalstatistik stehen jedoch lediglich knapp ein Drittel der Straftaten in Zusammenhang mit einem nicht-deutschen Tatverdächtigen. Die überwiegende Anzahl der Straftaten wird demnach von deutschen Staatsbürgern verübt.
Ähnlich sieht es im Bereich der Print-Berichte aus. Laut der Analyse werde in rund einem Drittel der Berichte über Straftaten die Herkunft des Verdächtigen genannt. Davon wird in rund 90 Prozent der Fälle von ausländischen Tatverdächtigen berichtet.
Besonders überrepräsentiert: Menschen aus muslimischen Herkunftsländern
Bei der Auswertung wird ein Wert besonders hervorgehoben. Wenn in Berichten die Herkunft genannt wird, so handelt es sich in rund 70 Prozent der Tatverdächtigen um Menschen aus muslimisch geprägten Ländern. Dies gilt sowohl für Print- als auch für TV-Berichte.
Erneut stimmt dieser Anteil nicht mit der Kriminalstatistik überein. Hier werden 15,8 Prozent der Straftaten durch Menschen aus muslimisch geprägten Ländern begangen. Damit ist diese Gruppe mehr als vierfach überrepräsentiert.
Studie befasst sich seit 2007 mit dem Thema
Die Langzeitanalyse wird durch Thomas Hestermann, Journalimusprofessor an der Hamburger Hochschule Macromedia, durchgeführt und läuft bereits seit 2007. Untersucht werden dabei fünf reichweitenstarke Tageszeitungen sowie die acht reichweitenstärksten überregionalen Fernsehsender Deutschlands. Dabei werden sowohl öffentlich-rechtliche als auch private Sender untersucht. Die Zahlen zur analysierten Berichterstattung unterscheiden sich kaum. Die aktuelle Auswertung bezieht sich auf Berichte aus dem Zeitraum von insgesamt vier Wochen zwischen Mitte Januar und Mitte April.
Die Unterscheidung Deutscher/Nichtdeutscher trifft zu kurz. Was ist dann mit Deutschen mit Migrationshintergrund, die in erster Generation Deutsche sind ? Vielleicht waere es gut, nicht in jedem Artikel es dem Verfasser zu ueberlassen, was er schreibt. Eine sauber gepflegte Statistik fuer jeden einsehbar koennte viel Zuendstoff aus dem Thema nehmen.
>>In der polizeilichen Kriminalstatistik stehen jedoch lediglich knapp ein Drittel der Straftaten in Zusammenhang mit einem nicht-deutschen Tatverdächtigen. Die überwiegende Anzahl der Straftaten wird demnach von deutschen Staatsbürgern verübt. << Nur wollen das bestimmte Parteien und ihre Anhänger nicht wahr haben. Migranten sind mit Sicherheit nicht die Wurzel allen Übels, auch wenn das gerne behauptet wird. Und die Heimatzeitung? Wird die auch ihre Berichterstattung prüfen und gegebenenfalls ändern?
Naja, in der Rechnung fehlt eine Referenz: 2/3 der Straftaten kommen aus einem Bevölkerungsanteil von 85 %, 1/3 der Straftaten stehen in Verbindung mit einer Person aus 15 % Bevölkerungsanteil (= Ausländeranteil Deutschlands). Wer das ausrechnen kann sieht, dass ein kleiner Bevölkerungsanteil relativ stark in die Kriminalstatistik eingeht...
Und wenn man Statistiker fragt relativiert sich dies auch wieder: Rentnerinnen begehen wenige Straftaten sind aber überwiegend Deutsch. Menschen aus anderen Ländern (egal ob Gastarbeiter oder Flüchtlinge) steigen auf der niedrigsten sozialen Stufe ins System ein - was sich in der Kriminalität wiederspiegelt. Eine Statistik wird übrigens nicht oft besprochen: die überwiegende Zahl der Tatverdächtigen sind Männer. Eventuell liegt da ein Problem das man präventiv bekämpfen sollte?
Sie müssen dann nur noch den Anteil raus rechnen von Ausländern die hier gar nicht leben sondern etwa solche die nur hier herkommen um Straftaten zu begehen wie Einbrüche, Diebstahl usw. Da kommt einiges zusammen und großenteils aus Osteuropa aus Mitgliedsstaaten. Nicht dass der Eindruck entsteht es ginge hierbei nur um Asylbewerber. Da tauchen fast alle EU-Länder drin auf
