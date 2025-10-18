Bis zu vierfach überrepräsentiert: Anteil an ausländischen Tatverdächtigen in Medien größer als in Kriminalstatistiken

In deutschen Medien ist der Anteil an Berichten über Straftaten, die durch ausländische Tatverdächtige begangen wurden, größer als in den Kriminalstatistiken. Zu diesem Schluss kam eine Datenauswertung des Mediendienstes Integration. Demnach werde bis zu vier Mal mehr über Straftaten durch Ausländer berichtet.

Langzeitanalyse: Kaum Unterschiede zwischen TV- und Print-Berichten

Bei der Auswertung war entscheidend, ob und wenn ja, welche Herkunft bei der Berichterstattung über eine Straftat genannt wurde. Das Ergebnis: Mit Blick auf die aktuellen Zahlen sind Ausländer im Fernsehen dreifach überrepräsentiert, wenn über Kriminalfälle berichtet wird.

Das heißt konkret: Wenn die Herkunft eines Tatverdächtigen genannt wird – was in mehr als einem Viertel der Berichte der Fall ist – handelt es sich fast ausschließlich um ausländische Tatverdächtige. Demnach wird in 94,6 Prozent solcher Berichte von nicht-deutschen Tatverdächtige gesprochen. Dies sei der höchste Wert, der bislang in der Langzeitanalyse gemessen worden ist. In der polizeilichen Kriminalstatistik stehen jedoch lediglich knapp ein Drittel der Straftaten in Zusammenhang mit einem nicht-deutschen Tatverdächtigen. Die überwiegende Anzahl der Straftaten wird demnach von deutschen Staatsbürgern verübt.

Ähnlich sieht es im Bereich der Print-Berichte aus. Laut der Analyse werde in rund einem Drittel der Berichte über Straftaten die Herkunft des Verdächtigen genannt. Davon wird in rund 90 Prozent der Fälle von ausländischen Tatverdächtigen berichtet.

Besonders überrepräsentiert: Menschen aus muslimischen Herkunftsländern

Bei der Auswertung wird ein Wert besonders hervorgehoben. Wenn in Berichten die Herkunft genannt wird, so handelt es sich in rund 70 Prozent der Tatverdächtigen um Menschen aus muslimisch geprägten Ländern. Dies gilt sowohl für Print- als auch für TV-Berichte.

Erneut stimmt dieser Anteil nicht mit der Kriminalstatistik überein. Hier werden 15,8 Prozent der Straftaten durch Menschen aus muslimisch geprägten Ländern begangen. Damit ist diese Gruppe mehr als vierfach überrepräsentiert.

Studie befasst sich seit 2007 mit dem Thema

Die Langzeitanalyse wird durch Thomas Hestermann, Journalimusprofessor an der Hamburger Hochschule Macromedia, durchgeführt und läuft bereits seit 2007. Untersucht werden dabei fünf reichweitenstarke Tageszeitungen sowie die acht reichweitenstärksten überregionalen Fernsehsender Deutschlands. Dabei werden sowohl öffentlich-rechtliche als auch private Sender untersucht. Die Zahlen zur analysierten Berichterstattung unterscheiden sich kaum. Die aktuelle Auswertung bezieht sich auf Berichte aus dem Zeitraum von insgesamt vier Wochen zwischen Mitte Januar und Mitte April.