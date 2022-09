Deutscher Buchpreis 2022: Shortlist mit sechs Finalisten steht fest

Die Shortlist für den Deutschen Buchpreis 2022 steht fest. Die sechs Finalisten konkurrieren nun um den bedeutendsten Preis der Branche.

Die Jury des Deutschen Buchpreis hat am Dienstag in Frankfurt die sechs Finalisten für das Jahr 2022 bekanntgeben. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird dann am 17. Oktober im Rahmen des Auftakts bei der Frankfurter Buchmesser verkündet.

Laut der Jurysprecherin Miriam Zeh stehen die Nominierten für die stilistische und thematische Vielfalt der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. "Gemeinsam ist ihnen: eine künstlerische Unbedingtheit", sagte Zeh. Die Jury wurde von den sechs Titeln, die auf der Shortlist stehen, von der ästhetischen Eigenheit überzeugt.

Deutscher Buchpreis 2022: Das sind die Finalisten

Fatma Aydemir ("Dschinns")

("Dschinns") Eckhart Nickel ("Spitzweg")

("Spitzweg") Daniela Dröscher ("Lügen über meine Mutter")

("Lügen über meine Mutter") Kristine Bilkau ("Nebenan")

Jan Faktor ("Trottel")

("Trottel") Kim de l'Horizon ("Blutbuch")

25.000 Euro Preisgeld beim Deutschen Buchpreis 2022 zu holen

Die Jury sichtete für die Shortlist insgesamt 233 Titel. Die Siegerin oder der Sieger der bedeutendsten Auszeichnung der Branche darf sich über 25.000 Euro freuen. Die anderen Autoren, welche es auf die Shortlist geschafft haben, bekommen 2.500 Euro. Der Deutsche Buchpreis wird seit dem Jahr 2005 verliehen. Im Jahr 2021 ging er an Antje Rávik Strubel, die mit dem Roman "Blaue Frau" überzeugen konnte.