Deutscher Fernsehpreis 2022: Das sind die Gewinner

Die Gewinner beim Deutschen Fernsehpreis 2022 stehen fest. Ein verblüffter Showmaster feiert die Titelverteidigung, zu Tränen rührt jedoch ein Berufskollege.

Alljährlich feiert die TV-Branche sich und ihre Produktionen mit dem deutschen Fernsehpreis. Im Jahr 2022 stand die Veranstaltung ein weiteres Mal unter besonderen Vorzeichen - und so handelte ein Programmteil auch um das Kriegsgeschehen in der Ukraine.

Doch zunächst zum seichten Teil der seit 1999 durchgeführten Fernsehpreisverleihung:

Deutscher Fernsehpreis 2022: Beste Unterhaltungsshow verteidigt Titel

Moderator Joko Winterscheidt holte sich mit seinem ProSieben-Quiz "Wer stiehlt mir die Show?" die Auszeichnung für die beste Unterhaltungsshow. Bereits im vergangenen Jahr hatte der 43-Jährige in der Sparte mit seinem Format den Sieg geholt. "Ich hätte niemals gedacht, dass das wirklich realistisch möglich ist", ließ der Entertainer über die gelungene Titelverteidigung wissen. Dabei hätte diesen Titel gut und gerne auch ein Berufskollege holen können:

Moderator und Musiker Giovanni Zarrella hat letztlich jedoch ebenfalls den Deutschen Fernsehpreis 2022 gewonnen - allerdings in einer anderen Sparte. Der Deutsch-Italiener, der im ZDF die "Die Giovanni Zarrella Show" präsentiert, wurde am Mittwoch für die beste Einzelleistung als Unterhaltungsmoderator ausgezeichnet. Damit sorgte der 44-Jährige bei sich, seiner Famillie und wohl auch bei manchem Zuschauer für eine kleine Flut von Tränen.

Deutscher Fernsehpreis: Gewinner Zarrella mit emotionaler Dankesrede

Emotional wurde auch seine weitreichende Dankesrede, mit der er sich bei Ehefrau Jana Ina Zarrella, seinen Eltern und seinen Kindern bedankte. "Schatz, du weißt genau: Die letzten Jahre, sie waren nicht immer leicht für uns und nicht immer einfach", sagte er in Richtung seiner Frau. Jedoch habe die Brasilianerin ihn zu einem "besseren Mann, zu einem besseren Menschen, zu einem besseren Vater gemacht. Ich liebe dich über alles", so seine Botschaft.

Ebenfalls zu den Gewinnern beim Deutschen Fernsehpreis 2022 gehören die Macher von "Faking Hitler" (läuft bei RTL+). Die TV-Serie handelt über die gefälschten Hitler-Tagebücher und wurde zum einen als "Beste Drama-Serie"geehrt. Darüber hinaus kann sich Hauptdarsteller Moritz Bleibtreu über die Auszeichnung zum besten Schauspieler freuen. Der in München geborene Hamburger spielt den Kunstfälscher Konrad Kujau. Und wer holte den Sieg bei den Schauspielerinnen? Friederike Becht für ihre Rolle in "Schneller als die Angst", eine Fernsehproduktion der ARD.

Lesen Sie dazu auch

Die Kategorie "Bester Fernsehfilm" konnte das ZDF mit "Die Wannseekonferenz" für sich entscheiden. Die Trophäe für den besten Mehrteiler wanderte in die Hände des Streaming-Dienstes Netflix: Die Gewinner-Produktion trägt den Namen "The Billion Dollar Code" und erzählt von einer Zeit, als das Internet noch sehr neu war. Den Ehrenpreis für ihr Lebenswerk erhielt im Jahr 2022 Schauspielerin Iris Berben (72, "Altes Land").

Gewinner beim Deutschen Fernsehpreis 2022: Moritz Bleibtreu spielt den Kunstfälscher Konrad Kujau in der Serie "Faking Hitler". Foto: Georg Wendt, dpa

Deutscher Fernsehpreis 2022 mit Auszeichnung für ZDF-Kriegsreporterin

Schließlich gab es auch eine journalistische Auszeichnung, hier stand unweigerlich der Ukraine-Konflikt im Vordergrund: So wurde ZDF-Reporterin Katrin Eigendorf für ihre Berichterstattung aus der Krisenregion ausgezeichnet. Sie nutzte die Plattform für eine Botschaft: Laut ihr sei der Brandherd zwischen Russland und dem Westen sicherlich einer der Kriege, in dem "Propaganda und Desinformation eine überdurchschnittlich große Rolle spielen."

Der deutsche Fernsehpreis wird von den TV-Sendern ZDF, Sat.1, ARD, RTL sowie dem Telekommunikationsriesen Telekom getragen. Die Federführung hatte 2022 das ZDF, das die Verleihung diesmal auf zwei Abende aufteilte. Am Dienstag waren bereits viele Jobs hinter der Kamera in einer "Nacht der Kreativen" gewürdigt, dort gewann neben anderen der Satiriker Jan Böhmermann eine Auszeichnung. Am Mittwoch folgte schließlich die TV-Gala als Primetime-Show.

Deutscher Fernsehpreis 2022: Die Gewinner im Überblick

Ehrenpreis der Stifter: Iris Berben

Bester Fernsehfilm: Die Wannseekonferenz

Bester Mehrteiler: The Billion Dollar Code

Beste Drama-Serie: Faking Hitler

Beste Comedy-Serie: Oh Hell

Beste Schauspielerin: Friederike Becht

Bester Schauspieler: Moritz Bleibtreu

Beste Unterhaltung Show: Wer stiehlt mir die Show?

Show: Wer stiehlt mir die Show? Beste Comedy/ Late Night : LOL – Last One Laughing

: LOL – Last One Laughing Bestes Factual Entertainment: Dont’t stop the music und Dont’t stop the music Kids

Beste Unterhaltung Reality: Kampf der Realitystars

Reality: Beste Moderation/ Einzelleistung Unterhaltung : Giovanni Zarrella für „Die Giovanni Zarrella Show“

: für „Die Show“ Beste Moderation/ Einzelleistung Information: Katrin Eigendorf für „Berichterstattung zum Ukraine-Krieg“

Information: für „Berichterstattung zum Ukraine-Krieg“ Beste Information: Kulturzeit

Bestes Infotainment: Konfrontation: Markus Feldenkirchen trifft Robert Habeck / Karl Lauterbach

trifft / Beste Dokumentation/Reportage: Wie Gott uns schuf – Coming-out in der katholischen Kirche

Beste Doku-Serie: Kevin Kühnert und die SPD

und die Beste Sportsendung: ranNFL, ranFootball