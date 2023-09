TV

12:39 Uhr

Deutscher Fernsehpreis wird heute vergeben: Die wichtigsten Infos

Am Donnerstag wird der Deutsche Fernsehpreis vergeben.

Nachdem am Mittwoch bereits die "Nacht der Kreativen" stattfand, wird am Donnerstag der Deutsche Fernsehpreis in 19 weiteren Kategorien verliehen. Die wichtigsten Informationen zur Gala.

Von Svenja Moller Artikel anhören