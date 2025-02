Ex-Bundesliga-Schiedsrichter Volker Roth gestorben

Der frühere Top-Referee und langjährige Schiedsrichter-Chef Volker Roth ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund mit.

Roth leitete 128 Spiele in der Fußball-Bundesliga und war auch bei Welt- und Europameisterschaften im Einsatz. Seine Karriere beendete er 1986 bei der WM in Mexiko. Von 1995 bis 2010 war er Chef des DFB-Schiedsrichter-Ausschusses. Außerdem gehörte er bei der Europäischen Fußball-Union der Schiedsrichterkommission an.

«Volker hat viel für das deutsche Schiri-Wesen bewirkt - vor allem auch durch sein internationales Engagement. Sein Tod ist für uns ein Schlag, wir sind sehr traurig und fühlen mit seinen Angehörigen, denen unser herzliches Beileid gilt», sagte DFB-Schiedsrichter-Chef Knut Kircher.