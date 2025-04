Deutscher plötzlich beim Klettern auf Mallorca gestorben: Was ist passiert?

Eine traurige Nachricht überschattet die Ferieninsel Mallorca: Kurz vor dem Saisonstart vor Ostern ist bei Palma im Südwesten der Insel ein Deutscher auf Mallorca ums Leben gekommen. Wie örtliche Medien berichten, kam es zu einem tragischen Unfall beim Klettern Anfang der zweiten Aprilwoche. Besonders tragisch: Der Begleiter des Mannes musste alles nicht nur mit ansehen, sondern den Verunglückten in der Folge über telefonische Anweisungen versuchen, am Leben zu halten. Doch was genau ist überhaupt passiert?

Deutscher stirbt beim Klettern auf Mallorca: Was ist passiert?

Die spanische Zeitung Última Hora beruft sich auf den Begleiter des 55-Jährigen und berichtete über den Todesfall. Sie berichtet, der 55-jährige Deutsche sei am 7. April zusammen mit seinem Begleiter rund um Felsen im Zentrum von Génova bei Palma unterwegs gewesen. Gegen 17 Uhr habe die Retter ein Notruf aus dem Parc de Sa Taulera erreicht. Dem Begleiter zufolge habe der Mann beim Klettern einen Krampfanfall erlitten, sei ohnmächtig geworden. Wie wiederum das Mallorca Magazin mitteilt, habe der Begleiter erste Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt. Anweisungen dafür hätte er per Telefon erhalten.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte der Feuerwehr und der Polizeieinheit Guardia Civil hätte der Verunglückte weder geatmet noch ein anderes Lebenszeichen von sich gegeben. Die Unglücksstelle zu erreichen, hätte rund eine halbe Stunde Wanderung bedeutet, mit einem Auto sei der Weg dorthin nicht zugänglich. Den Toten musste aufgrund der Gegebenheiten vor Ort ein Hubschrauber abholen.

Die Landespolizei habe nun die Ermittlungen übernommen. Weitere Erkenntnisse, etwa woher der Deutsche genau stammte und ob es sich um einen Touristen handelte, war zunächst nicht zu erfahren.

Klettern und Mallorca: Passt das zusammen?

Auch das Urlaubsparadies ist vor schrecklichen Unglücken nicht gefeit. So machen Menschen auf Mallorca beispielsweise immer wieder Gruselfunde, etwa als zuletzt am Strand Leichenteile angespült worden sind. Normalerweise aber stehen bei den Touristen, Urlaubern und Einheimischen die schöne Seite der Insel im Vordergrund. Zahlreiche Aktivitäten gibt es zu erleben, von Radfahren, Wandern bis zum Klettern. Für letzteres hatte sich der Deutsche entschieden.

Gerade im Klettersport, so betont es unter anderem der Deutsche Alpenverein, können Gefahren lauern. Sei das Risiko für einen Unfall in der Halle geringer, werde das Gefahrenpotenzial beim Klettern in der Natur wiederum „komplexer und größer“. Mallorca, darauf weißen Ratgeber und Expertenseiten hin - etwa das Unternehmen Rockfax, das regelmäßig einen bekannten Kletterführer veröffentlicht - hat viele Kletterrouten und -touren parat, in ganz verschiedener Schwierigkeit.