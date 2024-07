Deutscher Podcast-Preis 2024: Alle Infos zu Nominierten und Gewinnern

Zum fünften Mal in Folge wird in diesem Jahr der deutsche Podcast-Preis verliehen. Die Preisverleihung findet am Donnerstagabend in Berlin statt. Sie startet um 20.45 Uhr und wird auch im Internet übertragen. Verliehen wird der deutsche Podcast-Preis in insgesamt sechs Kategorien. Daneben gibt es auch noch den Publikumspreis, der in diesem Jahr auch mehrere Unterkategorien hat. Alle Infos rund um den deutschen Podcast-Preis gibt es hier:

Deutscher Podcast-Peis: Wer ist 2024 nominiert?

In den sechs Hauptkategorien – bestes Skript, bestes Gespräch, beste Audio-Produktion, beste journalistische Leistung, beste Innovation und bester Independet-Podcast – sind wieder ganz unterschiedliche Podcasts aus verschiedenen Häusern nominiert. Unter den Nominierten finden sich in diesem Jahr zum Beispiel der Podcast „Kaulitz Hills“ der beiden Kaulitz-Brüder oder das Doku-Format „Boys Club“ in dem es um Macht und Missbrauch bei der Bild und Axel Springer geht. Auf der Liste der Nominierten tauchen aber auch (in der Podcastszene) bekannte Namen wie Khesrau Behroz oder Bastian Pastewka auf.

Wer den Preis wirklich bekommt, wird am Freitagabend, 4. Juli 2024, in Berlin bekannt gegeben. Hier eine Übersicht über die nominierten Podcasts.

Das sind die Nominierten für den Deutschen Podcast-Preis 2024

In der Kategorie „Bestes Skript“ sind folgende Podcasts für den deutschen Podcast-Preis 2024 nominiert:

Dämonen – Der Exorzist aus dem Internet von der Süddeuschen Zeitung

Metro Men - eine wahre Geschichte von Wondery

Schwarzrotgold: Mesut Özil zu Gast bei Freunden von Khesrau Behroz für Undone und RTL

Springerstiefel – Fascho oder Punk von ABC-Stories und dem MDR

Teurer Wohnen von Detektor.FM und Radio Eins vom RBB

Das sind die Nominierten in der Kategorie „Bestes Gespräch“ für den deutschen Podcast-Preis 2024:

1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit vom SWR

Das letzte Gespräch – oder der Tod klopft an der Tür

Die Frage von Funk

Fighting Long Covid von Bremen Vier

Telephobia – dieser eine Anruf vom Bayerischen Rundfunk

Das sind die Nominierten in der Kategorie „Beste Audio-Produktion“:

Der Hörspielpodcast Boudicca – die Keltenkriegerin vom WDR

Das Lederhosen-Kartel von Alexander Gutsfeld

Kein Mucks – der Krimi-Podcast von Bastian Pastewka für die ARD

Mission Mars – der Geo-Podcast über die erste Reise zum roten Planeten von Geo und RTL

Scambit – Schach-Hype und Millionen von Funk

In der Kategorie „Beste journalistische Leistung“ sind für den deutschen Podcast-Preis nominiert:

Boys Club – Macht und Missbrauch bei Axel Springer von Spotify

Extrem Rechts – der Hass-Händler und der Staat für die ARD

Die Lage der Nation von Philip Banse und Ulf Buermeyer

Legion: Most Wanted von Khesrau Behroz für Rbb, NDR und Undone

Inside Tesla von Stern-Investigativ

In der Kategorie „Beste Innovation“ sind für den deutschen Podcast-Preis 2024 nominiert:

Billion Dollar Apes - Kunst, Gier, NFTs von ZDF und Deutschlandfunk

Hallo New York – unterwegs mit den Stadtnomaden von RTL und dem Hörverlag

Mission Mars – der Geo-Podcast über die erste Reise zum roten Planeten von Geo und RTL

Scambit – Schach-Hype und Millionen von Funk

Too many tabs präsentiert: Der Fall Gracia vom NDR

In der Kategorie „Bester Independent-Podcast“ sind für den deutschen Podcast-Preis 2024 nominiert:

Afrikanah von Christian Mani und Julie Ngoya Tschidibu

Ehrenwort – ein Podcast über Skandale von Fabienne Prochnow und Jakob Cantz

Flugforensik von Benjamin Denes und Andreas Spaeth

Mängelexpemplar – der Literaturpodcast von Lea Hollender und Henrike Utsch

Wild & fremd von Ole und Tore

Das sind die Nominierten für den Publikumspreis beim deutschen Podcast-Preis 2024

Daneben gibt es fünf Kategorien, in denen die Publikumslieblinge für den deutschen Podcastpreis gewählt werden können. Auch bei den Publikumspreisen sind je Kategorie fünf Podcasts ausgewählt. Diese Podcast sind die Favoriten für den Publikumspreis:

Die Nominierten für den deutschen Podcast-Preis in der Kategorie „Beste Information“:

0630 - Der News-Podcast von 1 Live

Check-Pod – der Podcast mit Checker Tobi vom Bayerischen Rundfunk

Die Lage der Nation von Philip Banse und Ulf Buermeyer

Machtwechsel – der Podcast zur Wahl von der Welt

Schattenmächte – die geheimnisvollsten Unternehmen der Welt von ThePioneer

Die Nominierten für den deutschen Podcast-Preis in der Kategorie „Beste Spannung“:

Bayern 3 True Crime von Bayern 3

Boys Club – Macht und Missbrauch bei Axel Springer von Spotify

Frauke Liebs – die Suche nach dem Mörder vom Stern

Mord auf Ex von Linn und Leo

Verbrechen von nebenan – True Crime aus der Nachbarschaft von Philipp Fleiter und RTL

Die Nominierten für den deutschen Podcast-Preis in der Kategorie „Beste Unterhaltung“:

Badass Reality mit Samira und Serkan für Podimo

Die Nervigen von Julia und Joey

Die Pochers – frisch recycelt für Podimo

Drinnies von Giulia Becker und Chris Sommer

Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood von Spotify Original

Die Nominierten für den deutschen Podcast-Preis in der Kategorie „Beste:r Newcomer:in“:

Copa TS von Tommi Schmitt

Dings & Bums von Kristin Connors und Lisa Kestel

Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi – der Bushido-Podcast von RTL

True Love von Linn und Leo

Ziemlich beste Fremde von Ceddo und Laura

Die Nominierten für den deutschen Podcast-Preis in der Kategorie „Bester Ratgeber“:

Vier Brüste für ein Halleluja von Paula Lambert und Sophia Thiel

Der Kids-Doc – Mehr Gesundheit für dein Kind von Podimo

Die Ernährungsdocs – Essen als Medizin vom NDR

Happy, holy, confident von Laura Malina Seiler

Verena König – Podcast für kreative Transformtion

Wie wird der deutsche Podcast-Preis 2024 vergeben

Eine Jury aus ausgewählten Audio-Expertinnen und Experten hat in einem zweistufigen Verfahren zunächst die Nominieren der jeweils fünf Kategorien ausgewählt. Am Donnerstag, 4. Juli 2024, werden sie dann am Abend die Siegerinnen und Sieger der Kategorie bekannt geben. Die Verleihung ist nicht öffentlich, kann aber über den Stream verfolgt werden. Den Stream gibt es hier: deutscher-podcastpreis.de.