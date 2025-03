Deutscher Tourist bei Entführung aus Auto geworfen und überrollt: So lange müssen die Täter ins Gefängnis

Nun ist das Urteil rechtskräftig: Der Oberste Gerichtshof der Balearen hat die Verurteilung zweier Männer wegen Totschlags bestätigt. Das Opfer war ein an ein deutscher Tourist auf Mallorca. Die Verurteilten erwartet eine lange Zeit hinter Gittern, sie könnten in nächster Instanz aber noch Berufung vor dem spanischen Gerichtshof einlegen.

Deutscher Mallorca-Tourist tot: Was war passiert?

Die Tat ereignete sich am 8. Oktober 2022 in der Nähe der Feiermeile Playa de Palma, wo sich auch das „Ballermann“-Areal befindet. Die beiden nun verurteilten Spanier hatten den deutschen Touristen Tim V. in ihrem Lieferwagen entführt, wie das Mallorca Magazin berichtet. Während der Fahrt auf der Autobahn MA-19 in Richtung Palma warfen sie ihn dann aber aus dem Fahrzeug. Ein nachfolgendes Auto konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und überrollte den 23-Jährigen, der sich tödliche Verletzungen zuzog.

Laut der Mallorca Zeitung stellten die Richter fest, dass die Täter vorsätzlich handelten. Ihnen war bewusst, dass sie das Opfer durch ihr Handeln in Lebensgefahr brachten. Erschwerend wirkte sich aus, dass die Tat in der Nacht geschah. Somit war das Risiko eines tödlichen Unfalls aufgrund der Dunkelheit noch höher.

Welche Strafe bekommen die Angeklagten?

Bereits im Dezember 2023 hatte ein Gericht auf Mallorca die beiden Angeklagten des Totschlags für schuldig befunden. Einer der Täter wurde zu 12,5 Jahren Haft verurteilt, der andere erhielt eine Strafe von 15 Jahren. Die Verteidigung versuchte, das Urteil anzufechten, indem sie der Richterin Gemma Robles Befangenheit vorwarf.

Dieser Einwand wurde nun aber endgültig zurückgewiesen. Der Oberste Gerichtshof stellte klar, dass die Richterin des ursprünglichen Prozesses „in keiner Weise negativ auf die Angeklagten eingewirkt“ habe. Damit bleibt das Urteil bestehen. Die beiden Täter müssen die Haftstrafen antreten.

Welche Folgen hat das Verbrechen?

Der Vorfall sorgte nicht nur auf Mallorca, sondern auch in Deutschland für Entsetzen. Die Balearen-Insel ist nicht nur eines der beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen, sondern für viele auch Wahlheimat. Vor allem die Frage nach dem Motiv der Täter bleibt offen, da diese auf eine Aussage verzichtet hatten. Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs dürfte nun wieder für etwas mehr Rechtssicherheit sorgen.

