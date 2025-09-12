Schauer und Gewitter am Wochenende in Hessen

Die Menschen in Hessen müssen sich auf ein ungemütliches Wetter am Wochenende gefasst machen. Vor allem am Samstag wird es nass, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Immer wieder ziehen Schauer über das Land. Örtlich sind auch Gewitter möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 und 20 Grad.

Am Sonntag klingen die Schauer ab, es wird wechselnd bewölkt. Die Temperaturen liegen ähnlich wie am Samstag zwischen 14 und 20 Grad. Unbeständig wird auch der Start in die neue Arbeitswoche am Montag. Bei wechselnder Bewölkung fallen gelegentliche Schauer. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 23 Grad.