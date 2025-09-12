Icon Menü
Deutscher Wetterdienst: Schauer und Gewitter am Wochenende in Hessen

Deutscher Wetterdienst

Schauer und Gewitter am Wochenende in Hessen

Regenschauer prägen das Wochenende in Hessen. Am Samstag wird es besonders nass, bevor sich das Wetter am Sonntag leicht beruhigt und zum Wochenbeginn die Temperaturen steigen.
Von dpa
    Viele Wolken werden am Wochenende über Hessen hinwegziehen. (Archivfoto)
    Viele Wolken werden am Wochenende über Hessen hinwegziehen. (Archivfoto) Foto: Andreas Arnold/dpa

    Die Menschen in Hessen müssen sich auf ein ungemütliches Wetter am Wochenende gefasst machen. Vor allem am Samstag wird es nass, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Immer wieder ziehen Schauer über das Land. Örtlich sind auch Gewitter möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 und 20 Grad.

    Am Sonntag klingen die Schauer ab, es wird wechselnd bewölkt. Die Temperaturen liegen ähnlich wie am Samstag zwischen 14 und 20 Grad. Unbeständig wird auch der Start in die neue Arbeitswoche am Montag. Bei wechselnder Bewölkung fallen gelegentliche Schauer. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 23 Grad.

