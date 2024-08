Wechselhafter Sommer bringt Hitze und Unwetter nach Hessen

Der doch ziemlich unbeständige und wechselhafte Sommer nimmt in Hessen seinen Lauf. Für den Dienstag hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Hessen eine extreme Hitzewarnung ausgesprochen. Bei Höchsttemperaturen von bis zu 36 Grad sollten die Menschen körperliche Anstrengungen unter freiem Himmel dringend vermeiden.

Die Luft ist schwül und zumindest am Vormittag ist es heiter. Das ändert sich allerdings im Laufe des Tages: Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen verdrängen das sonnige Wetter. In der Nacht kühlt es immerhin etwas ab. Bei Tiefstwerten von 22 bis 17 Grad sind in manchen Gebieten kräftige Gewitter und Schauer möglich.

Am Mittwoch steigen die Temperaturen wieder an. Die Höchsttemperaturen von 28 bis 32 Grad kommen zwar nicht ganz an die Spitzenwerte des Vortages heran, dennoch wird es sommerlich heiß. Dem DWD zufolge bringt das schwüle Wetter wieder Unwetter in Form von Gewittern, Starkregen und Hagel. In manchen Regionen könnten Sturmböen dazukommen.

Nach einer weiterhin sehr niederschlagsreichen Nacht, in der die Temperaturen wieder etwas zurückgegangen sind, erwarten die Meteorologen am Donnerstag ähnliche Werte wie am Vortag. Die Niederschläge lassen bis auf ein paar nach Osten abziehende Schauer nach. Zum Ende der Woche meldet sich das sonnige und freundliche Wetter zurück.