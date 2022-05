Deutsches ESC-Lied 2022: So klingt der Song "Rockstars"

Für Deutschland tritt Malik Harris mit dem Lied "Rockstars" beim Eurovision Song Contest an. Hier erfahren Sie mehr zum ESC-Song 2022 und finden das Musikvideo.

Mitte Mai ist es wieder so weit: Das große Finale des Eurovision Song Contests steht an. Dieses Jahr wird der beliebte Musikwettbewerb zum 66. Mal ausgetragen und findet in Turin in Italien statt. Beim ESC 2022 werden Sängerinnen, Sänger und Bands aus insgesamt 40 Nationen mit ganz unterschiedlichen Songs teilnehmen. Doch welches Lied soll Deutschland beim ESC 2022 ordentlich Punkte bringen?

Seit dem 4. März steht fest, dass der deutschamerikanische Sänger Malik Harris in diesem Jahr für Deutschland mit seinem Song "Rockstars" antritt. Der 24-Jährige konnte sich mit 208 Punkten gegen seine Konkurrenten Maël & Jonas, die mit dem Titel "I Swear To God" (185 Punkte) antraten, und gegen Nico Suave & Team Liebe mit dem Lied "Hallo Welt" (157 Punkte), durchsetzen.

Vor dem Vorentscheid äußerte sich Harris folgendermaßen: "Der ESC und ich, das wäre was. Das würde mich unglaublich stolz machen, Deutschland mit meiner Musik auf einer internationalen Bühne vertreten zu dürfen - vor allem mit 'Rockstars', einem Song, der mir persönlich unfassbar viel bedeutet und der gerade in dieser für uns alle weltweit so schwierigen Zeit einen Hoffnungsschimmer bietet und gleichzeitig zeigen soll, dass wir alle im selben Boot sitzen."

Video: ProSieben

Doch wie klingt der Titel "Rockstars" von Malik Harris eigentlich? Und wovon handelt der Text? Wir stellen Ihnen den Song hier näher vor und halten das Musikvideo für Sie dazu bereit.

"Rockstars": So klingt der ESC-Song 2022 für Deutschland

Der Musikstil von Malik ist eine abwechslungsreiche Mischung aus Pop und Rap. Gleichzeitig bedient er sich aber auch an diversen Elementen aus den Bereichen Folk, Rock und elektronischer Musik. In seinem ESC-Song "Rockstars" besingt der Deutschamerikaner seine unbeschwerte Kindheit und die Leichtigkeit vergangener Tage.

Konkret basiert sein Musikstück auf einem Zitat aus der amerikanischen Serie "Office": "I wish there was a way to know that you are in the good old days before you actually left them". Zu Deutsch: "Ich wünschte, es gäbe einen Weg zu wissen, dass man in der guten alten Zeit ist, bevor man sie verlässt". Dieses Zitat inspirierte ihn so sehr, dass daraus sein Lied "Rockstars" entstand und ist so ähnlich auch im Refrain des Songs zu finden. Wie er selbst sagt, konnte er bei der Produktion des Titels sehr viel über sich selbst lernen. Unterstützung erhielt er bei der Umsetzung von Marianne Kobylka und Robin Karow.

Hier finden Sie den Auftritt von Malik Harris beim deutschen ESC-Vorentscheid und können sich so selbst Eindruck von dem deutschen ESC-Song 2022 machen:

Malik Harris singt deutsches ESC-Lied "Rockstars": Das ist der Refrain

Das ist der Refrain von "Rockstars":

Look where we are

We used to be the rockstars

Who never thought of no harm

Til this thing we call life stopped gleaming

I wish there was a way to go back dreaming

Remembering gets so hard

When time is moving so fast

Wish there was a way to know that we’re in

The good old days before we all just leave ‘em.

Am Samstag, 14. Mai wird Malik Harris "Rockstars" dann live beim ESC 2022 in Turin performen. (AZ)