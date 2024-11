Sängerin Alison Moyet amüsiert: «Oma geht auf Tour»

Die britische Sängerin Alison Moyet («Is This Love?», «All Cried Out») findet es verblüffend, dass sie mit über 60 Jahren noch Konzerte gibt. «Die Tatsache, dass ich eine Großmutter bin, die bald auf eine viermonatige Tournee geht, ist doch völlig verrückt, oder?», sagte die 63-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in London. «Neulich habe ich mir vorgestellt, wie mein Enkel fragt: "Was macht Oma diese Woche?" Sie ist auf Tour und tritt bei Festivals auf! Das ist eine lustige Sache.»

Mit ihrem neuen Album «Key», das gerade erschienen ist, feiert die ehemalige Yazoo-Sängerin 40 Jahre als Solokünstlerin. Ihre Europa-Tournee beginnt im Februar 2025 und führt sie auch in mehrere deutsche Städte. Dass die Leute immer noch zu ihren Shows kommen, nimmt Moyet nicht als selbstverständlich. «Ich bin eine Künstlerin und eine Musikerin, und die große Mehrheit der Künstler und Musiker hat überhaupt kein Publikum», sagte sie. «Dass ich eins habe, ist ein absoluter Segen.» Viele Konzerte sind sogar schon ausverkauft.

«Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich überhaupt in der Lage sein würde, sowas zu machen», sagte die Sängerin, die eigenen Aussagen nach kein Interesse am Ruhm hat und öffentliche Auftritte jenseits der Bühne meidet. «Die Leute wollen mich live sehen, das ist eine fantastische Sache.» Gleichzeitig stellte Alison Moyet klar, dass es für sie ein Limit gibt. «Wenn ich eines Tages feststelle, dass ich nicht mehr singen kann, werde ich sofort aufhören. Ich habe kein Verlangen, mein Haltbarkeitsdatum zu überziehen.»