Bitte lächeln: Deutschland macht in der Weltrangliste des Glücks einen Hüpfer nach vorn

Wir sollten nicht neidisch sein - und den Finnen ihr Glück von Herzen gönnen. Schon zum achten Mal in Folge bleiben sie die Glückspilze auf Erden. Jedenfalls dann, wenn der Weltglücksbericht zurate gezogen wird. Auch 2024 steht es dort schwarz auf weiß. Einer der Schlüssel zu diesem Erfolg: der soziale Zusammenhalt, das Vertrauen darauf, dass einem Mitmenschen bei Problemen helfen.

Die Deutschen haben in Sachen Glück einen Schritt nach vorn gemacht

Ein wenig Grund zur Freude findet sich in Deutschland nämlich auch: Denn trotz des Ukrainekrieges, der globalen Krisen und der spezifisch deutschen Befindlichkeiten haben die Deutschen in Sachen Glück 2024 einen Schritt nach vorn gemacht, von Rang 24 auf Rang 22. Als wichtigster Faktor hierzulande für dieses Ergebnis wird das hohe Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner genannt – und das, obwohl 2024 ein wirtschaftlich schwieriges Jahr war. Gleich danach folgt in Deutschland ebenfalls der soziale Zusammenhalt, der immerhin 90 von 100 möglichen Punkten zugesprochen bekommt - allen Rufen von gespaltener Gesellschaft zum Trotz.

Überholt hat Deutschland damit die USA, die einmal auf Platz elf im Glücksbericht firmiert haben und jetzt mit Rang 24 so schlecht dastehen wie noch nie zuvor. Wenn es beim Glück nur ums Geld und den sozialen Zusammenhalt ginge, lägen sie immer noch vor Deutschland. Doch es gibt im Glücksbericht auch noch die Einschätzung der persönlichen Freiheit – und die Menschen in den USA landen da auf dem bescheidenen Rang 115. Trumps „Make America great again“ scheint da nicht zu zünden. Überhaupt stehen sich Egoismus und Glück im Weg. Das hat Albert Schweitzer schon wunderbar griffig in Worte gefasst: „Glück ist das einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt.“