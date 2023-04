Erstaunliche Zahl: So viele Deutsche waren noch nie im Internet

Das Internet ist längst zu einem Mittelpunkt der Menschheit geworden. Doch nicht alle Menschen nutzen das Netz. In Deutschland ist die Anzahl an Offlinern überraschend hoch.

Am 29. Oktober 1969 fiel durch das Arpanet der Startschuss bei der Entwicklung des heutigen Internets. Ab 1989 begann nach und nach die Kommerzialisierung des World Wide Webs. Durch eine stetige Weiterentwicklung konnte es in der Folge zu dem werden, was es heute ist: ein Mittelpunkt in unserem Leben. Das gilt allerdings nicht für alle Menschen. Offenbar nutzen sechs Prozent der Deutschen im Alter zwischen 16 und 74 Jahren das Internet nicht. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden hervor.

Deutschland: 3,4 Millionen Deutsche waren noch nie im Internet

Wenn die Zahlen, bei denen sich das Statistische Bundesamt auf eine Erhebung zum Nutzungsverhalten im Kommunikationsbereich aus dem Jahr 2022 beruft, korrekt sind, dann waren 3,4 Millionen Deutsche noch nie im Internet unterwegs. Diese Gruppe wird als Offliner bezeichnet. Sie besteht zum größten Anteil an Menschen im Alter zwischen 65 und 74 Jahren. In dieser Altergruppe nutzten 17 Prozent noch nie das Internet.

Bei den Personen unter 45 Jahren liegt die Quote bei unter zwei Prozent. Für sie bedeutet das also kein YouTube, kein WhatsApp, kein Wikipedia und kein TikTok. Das dürfte für die meisten Menschen heutzutage unvorstellbar sein.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Deutschland im weltweiten Vergleich: Wie viele Menschen waren noch nie im Internet?

Deutschland liegt mit diesen Zahlen knapp unter dem Durchschnitt der Europäischen Union. In der EU haben sieben Prozent der Personen im Alter zwischen 16 und 74 Jahren noch nicht das Internet genutzt. Zwischen den Staaten gibt es große Unterschiede. In Schweden beträgt die Quote von Offlinern nur ein Prozent. In Portugal und Griechenland hingegen deren 14.

Im Jahr 2022 war weltweit rund ein Drittel der Menschheit ohne Zugang zum Internet. Das berichtet das Statistische Bundesamt unter Berufung auf Schätzungen der Internationalen Fernmeldeunion der Uno (ITU). Das bedeutet, dass in etwa 2,7 Milliarden Menschen noch nie im World Wide Web unterwegs waren.

Lesen Sie dazu auch