Dolly Buster: „Ich habe mit der Außenwelt nicht mehr viel zu tun“

Frau Buster, Sie sind nun in der Comedy-Game-Show „Deutschlands dümmster Promi“ auf ProSieben und Joyn zu sehen. Prominent sind Sie, aber dumm?

DOLLY BUSTER: Wissen Sie, es ist ja eine Unterhaltungssendung. Und ich muss wirklich sagen: Das Konzept ist fantastisch und die Show ist klasse gemacht. Aber ich habe mich natürlich gefragt: Was ist, wenn ich gewinne – und den Titel „Deutschlands dümmster Promi“ trage? Vielleicht jahrzehntelang? Dieses Risiko war mir bewusst. Problematisch war für mich jedoch etwas anderes.

Was?

BUSTER: Kurz vorher ist mein Mann gestorben.

Das war im Juni. Ihr Mann Dino Baumberger starb im Alter von 81 Jahren an einem Herzinfarkt, wie es hieß. Sie haben mit der „Bild“ sehr offen darüber gesprochen.

BUSTER: Ich wollte jedenfalls meine Teilnahme an der Show absagen. Mein Hausarzt und mein Psychiater haben mir dann geraten: „Mach etwas, das dich ein bisschen ablenkt! Mach etwas, damit du mal aus dem Haus kommst!“

Sie hatten sich in den vergangenen Jahren ohnehin aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sie hatten eine Depression.

BUSTER: Ich habe mich bewusst zurückgezogen. Die Depression und der Tod meines Mannes waren extreme Ereignisse. Sie haben mir einen Stoß versetzt.

Sie sagten der „Bild“ über Dino: „Er hat mir mein ganzes Leben den Rücken freigehalten. Ich musste mich um nichts kümmern.“ Er war Ihre große Liebe.

BUSTER: Ja, das war er. Er hat alles für mich getan.

Wie geht es Ihnen heute?

BUSTER: Man sagt: Die Zeit heilt alle Wunden. Demnach wird es jeden Tag ein wenig besser. Zugleich gibt es immer wieder Rückfälle.

Sind Sie eigentlich ein gläubiger Mensch? Hat Ihnen der christliche Glaube womöglich in den letzten Wochen geholfen?

BUSTER: Nein. Ich komme ja aus Tschechien, das kein besonders christlich geprägtes Land ist… Ich würde mich eher als buddhistisch bezeichnen. Unabhängig davon: In einer so schlimmen Situation, wie ich sie jetzt wieder erleben musste, denkt man schon: Gott hilft mir – wer oder was auch immer Gott sein mag. Vielleicht hilft allein der Gedanke, dass Gott helfen könnte. In der akuten Situation habe ich mich auf ärztlichen Rat verlassen.

Und nahmen an „Deutschlands dümmster Promi“ teil.

BUSTER: Ich dachte mir: Warum nicht? Ich kannte einige der anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das sind liebe Leute, die ich mag und auf die ich mich gefreut habe. Es sind übrigens Leute, die es verdient haben, „prominent“ genannt zu werden. Das unterscheidet die Show von manch anderer sogenannter Promi-Show.

Die Show funktioniert so: In jeder der sechs Folgen müssen sich die Kandidatinnen und Kandidaten Wissens-, Logik- und Aktionsaufgaben stellen. Wer sie am besten meistert, ist raus. Mit dabei sind etwa Sat.1-Nachrichtensprecher Marc Bator und der frühere Fußball-Star Mario Basler.

BUSTER: Basler war in der Show nicht zu toppen! Obwohl es mir zur Zeit der Aufzeichnung sehr schlecht ging, hatte ich dank ihm Momente, in denen ich Bauchschmerzen vor Lachen bekam.

Kannten Sie denn die jüngeren Teilnehmer? Zum Beispiel Joe Laschet, den Sohn des Unions-Kanzlerkandidaten von 2021, Armin Laschet? Oder Gloria-Sophie Burkandt, die Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder?

BUSTER: Nicht persönlich. Mit der Tochter von Markus Söder schreibe ich jetzt gelegentlich über WhatsApp – sie ist ein ganz liebes und tolles Mädchen. Ich fand es mutig von ihr, an einer Sendung mit dem Titel „Deutschlands dümmster Promi“ teilzunehmen. Ich habe mich sehr gut mit ihr verstanden.

Burkandts Vater werden Sie gekannt haben.

BUSTER: Das schon.

Würde Markus Söder in eine derartige Show passen? Berührungsängste vor Comedy oder TV-Satire hat er zumindest nicht.

BUSTER: Ein Politiker wie er muss halt wissen, wie weit er gehen möchte. Er muss wissen, wann es zu populistisch oder zu plakativ wird. Ich verfolge das, was er in Social Media postet, allerdings kaum. Ich finde seine Tochter spannender. Aber wer weiß: Irgendwann macht Markus Söder in so einer Show auch noch mit.

Joe Laschet und Gloria-Sophie Burkandt wurden unter anderem als Influencer bekannt. Wäre das etwas für Sie gewesen?

BUSTER: Ehrlich gesagt: Ich habe eine Abneigung gegen diese ständige Posterei im Internet. Ich finde das ziemlich peinlich.

Ist es heute leichter, bekannt oder gar prominent zu werden?

BUSTER: Es ist leichter geworden, doch Bekanntheit oder Prominenz hat ein anderes Gewicht. Aufgrund einer gewissen Quantität ist die Qualität in den Hintergrund gerückt. Und die Halbwertszeit tendiert gegen null. Was heute interessiert, ist morgen vergessen.

Wie genau meinen Sie das?

BUSTER: Früher waren Menschen, die sich etabliert hatten, ein beständiger Teil der Öffentlichkeit. Heute gibt es viel mehr vermeintliche Promis. Doch wenn ein Influencer, der Hunderttausende oder Millionen Follower hat, auf die Straße geht, erkennt ihn niemand. Ich hatte einen Bekanntheitsgrad von 98 Prozent – wenn ich auf die Straße ging, wusste jeder, wer ich bin. Sogar von hinten haben mich die Leute erkannt. Bei einem Mario Basler ist das nach wie vor so.

Wie ist so ein Leben als Prominente, als öffentliche Person? Sie sind das seit Jahrzehnten ...

DOLLY BUSTER: Ich habe mit der Außenwelt nicht mehr viel zu tun.

Werden wir Sie künftig wieder häufiger im TV sehen?

BUSTER: Ich glaube, ich lege erstmal wieder ein Päuschen ein.

Wir sprachen über den CSU-Politiker Markus Söder. Sie haben einst Guido Westerwelle und die FDP im Bundestagswahlkampf 2002 unterstützt; 2004 traten Sie bei der Europawahl für eine tschechische Partei an.

BUSTER: Das waren andere Zeiten. Und Politik war damals nicht unbedingt seriöser. Man wollte sich auch mit mir schmücken und mit mir Aufmerksamkeit erregen.

Dennoch haben Sie Westerwelle später vor Kritik verteidigt – als der damalige Vize-Kanzler und Außenminister eine Erhöhung der Hartz IV-Sätze mit „spätrömischer Dekadenz“ verglich.

BUSTER: Wenn die FDP noch solche Leute wie Westerwelle hätte, würde sie noch eine relevante Rolle in der Bundespolitik spielen und nicht so ein Trümmerhaufen sein.

Wie blicken Sie auf die AfD?

BUSTER: Dazu will ich mich lieber nicht äußern. Nur dies: Eine Gesellschaft reagiert immer hasserfüllter, wenn es ihr schlechter geht. Und Deutschland, ja ganz Europa geht es finanziell teils dramatisch schlecht. Je schlechter es den Leuten geht, desto aggressiver werden sie und desto mehr suchen sie sich Feindbilder – um ihre Wut rauszulassen.

Zur Person Dolly Buster (55) – eigentlich: Nora Baumberger – wurde in Prag geboren. In den 1980er- und 1990er-Jahren wurde sie zum Pornostar. Später war sie in TV-Sendungen wie „Peep!“ zu sehen. Der Spiegel nannte sie einmal einen „weiblichen Hans Dampf in allen Gassen“, da sie unter anderem als Produzentin, Autorin, Malerin, Schauspielerin, Unternehmerin und Gastronomin in Erscheinung trat. Seit 1997 war sie mit dem Pornoregisseur und -produzenten Josef „Dino“ Baumberger verheiratet. „Deutschlands dümmster Promi“ startet am Montag, 1. September, um 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn.