Staffel 2 von "Devils": Alle Infos zu Handlung, Folgen und Besetzung

"Devils" läuft mit Staffel 2 bei Sky. Hier finden Sie alle Infos zu Handlung, Folgen und Besetzung. Außerdem halten wir am Ende des Artikel einen Trailer bereit.

Die Drama-Serie "Devils" ist mit neuen Folgen im Programm von Sky zu sehen. In Staffel 2 müssen Massimo Ruggero, der CEO der New York-London Investment Bank, und sein ehemaliger Mentor Dominic Morgan erneut zusammenarbeiten.

Das Drehbuch zu den neuen Episoden stammt von Frank Spotnitz, James Dormer, Carolien Henry und Naomi Gibni. Regie führten Nick Hurran und Jan Maria Michelini.

Sie wollen mehr Infos zur zweiten Staffel der Serie? In diesem Artikel erfahren Sie alles Wissenswerte zur Handlung, zu den Folgen und zu den Darstellerinnen und Darstellern im Cast von "Devils", Staffel 2. Außerdem finden Sie hier den offiziellen Trailer zu den neuen Folgen.

Start: Seit wann ist Staffel 2 von "Devils" bei Sky in Deutschland zu sehen?

Staffel 2 von "Devils" ist seit dem 29. April 2022 immer freitags mit einer neuen Folge bei Sky Ticket und Sky Q zu sehen. Die einzelnen Episoden sind dort für zahlende Abonnenten auf Abruf bereit. verfügbar.

Handlung: Darum geht es in Staffel 2 von "Devils"

Vier Jahre sind vergangen und Massimo Ruggero ist auch im Jahr 2016 noch der Chef der New York-London Investment Bank. Während der Brexit immer näher rückt und Donald Trump in Amerika als Präsident kandidiert, wird Massimo vom Vorstand der Bank vermehrt unter Druck gesetzt. Dies bewegt ihn dazu, nun auch Teammitglieder aus China mit an Bord zu holen.

Auf einmal taucht jedoch sein ehemaliger Mentor Dominic Morgan wieder auf und warnt ihn ausdrücklich vor einem stillen Krieg zwischen Amerika und China, in dem es um die persönlichen Daten von unzähligen Menschen geht und wofür ihn seine neuen Partner schon bald verraten werden. Um auf der richtigen Seite zu stehen, müssen die beiden abermals zusammenarbeiten. Doch wem kann Massimo wirklich vertrauen? Eine Frage, die ihn umringt von sozialen Medien, Bitcoins und Techniken wie 5G bis ins Jahr 2020 beschäftigt.

Episoden-Guide: Das sind die Folgen von "Devils", Staffel 2

Die zweite Staffel der Serie "Devils" setzt sich aus acht Folgen zusammen, die alle eine Spielzeit von circa 60 Minuten aufweisen. Die einzelnen Episoden werden ab Ende April immer freitags veröffentlicht. Das sind die Termine:

Folge 1: 29. April 2022

Folge 2: 06. Mai 2022

Folge 3: 13. Mai 2022

Folge 4: 20. Mai 2022

Folge 5: 27. Mai 2022

Folge 6: 03. Juni 2022

Folge 7: 10. Juni 2022

Folge 8: 17. Juni 2022

Besetzung: Diese Schauspieler sind im Cast von "Devils", Staffel 2

Alessandro Borghi und Patrick Dempsey spielen auch in der zweiten Staffel der Serie wieder die Hauptrollen.

Hier bekommen Sie einen Überblick über alle Darsteller im Cast der zweiten Staffel von "Devils" und ihre Rollennamen in der Serie:

Schauspieler Rolle Alessandro Borghi Massimo Ruggero Patrick Dempsey Dominic Morgan Malachi Kirby Oliver Harris Pia Mechler Eleanor Bourg Paul Chowdhry Kalim Chowdrey Lars Mikkelsen Daniel Duval Li Jun Li Wu Zhi Joel de la Fuente Cheng Liwei Clara Rosager Nadya Wojcik

Trailer: Erste Einblicke in Staffel 2 von "Devils"

Damit Sie sich einen ersten Eindruck von der zweiten Staffel der Serie "Devils" machen können, finden Sie hier den Original-Trailer der Serie mit ersten Einblicken in die neuen Folgen: