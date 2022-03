Auslosung fürs DFB-Pokal-Halbfinale 2022: Übertragung, Termin und Uhrzeit

Das Halbfinale beim DFB-Pokal 2021/2022 wird ausgelost. Hier finden Sie die Infos zur Auslosung - rund um Datum, Uhrzeit, Mannschaften und Übertragung im TV und Live-Stream.

Die Viertelfinalpartien beim DFB-Pokal 2021/2022 sind gespielt. Jeweils vier Mannschaften haben es bei den Männern und Frauen eine Runde weiter geschafft. Die zwei Halbfinalspiele der Männer finden am 19. und 20. April 2022 statt, die der Frauen kurz vorher am 17. und 18. April 2022.

Nun stellt sich die Frage, wer gegen wen antreten muss. Die Auslosung findet am 6. März in der ARD-Sportschau statt. Bei den Männern stehen der 1. FC Union Berlin, RB Leipzig, der SC Freiburg und der Hamburger SV im Halbfinale. Bei den Frauen haben sich Bayern München, Bayer 04 Leverkusen, der VfL Wolfsburg und Turbine Potsdam in das Halbfinale gekämpft.

Sie möchten mehr zur Halbfinal-Auslosung der DFB-Pokalspiele wissen? Hier haben wir alle wichtigen Infos rund um Übertragung, Termin und den Mannschaften für Sie im Überblick.

Video: SID

DFB-Pokal 21/22: Datum und Uhrzeit der Halbfinal-Auslosung

Die Auslosung für die Halbfinalspiele im DFB-Pokal 2021/2022 der Frauen und Männer findet am Sonntag, 6. März 2022, um 19.15 Uhr im Ersten statt.

Wo läuft die Auslosung der DFB-Pokal-Halbfinalspiele? Übertragung im TV und Stream

Die Auslosung für die Halbfinalpartien wird im Rahmen der ARD-Sportschau übertragen. Im Free-TV ist die Auslosung am 6. März 2022, um 19.15 Uhr im Ersten zu sehen.

Sie möchten die Auslosung der DFB-Pokal-Halbfinalspiele lieber online schauen? Im Stream der ARD-Mediathek können Sie die Sportschau live und kostenlos mitverfolgen.

Lesen Sie dazu auch

Welche Mannschaften im DFB-Halbfinale 21/22 gegeneinander antreten müssen, entscheidet Bob-Olympiasiegerin Laura Nolte. Sie wird die Halbfinalpartien in der Sportschau auslosen. Fußball-Bundestrainer Hansi Flick wird als Ziehungsleiter fungieren.

DFB-Pokal 21/22: Diese Mannschaften stehen im Halbfinale

Jeweils vier Mannschaften haben es in das Halbfinale des DFB-Pokals 21/22 der Männer und Frauen geschafft. Wer gegen wen antreten muss, entscheidet sich durch das Losverfahren am Sonntag, dem 06. März 2022.

Die DFB-Halbfinalpartien der Frauen finden am 17. und 18. April 2022 statt. Die Halbfinalspiele der Männer kurze Zeit später am 19. und 20. April.

Das sind die Mannschaften, die es in das Halbfinale im DFB-Pokal 2021/2022 geschafft haben:

Männer:

Favoriten wie der FC Bayern München oder Borussia Dortmund sind bereits ausgeschieden. Aus der 1. Bundesliga haben Union Berlin, RB Leipzig und der SC Freiburg noch die Chance, in das große DFB-Finale am 21. Mai 2022 einzuziehen. Doch auch eine Mannschaft aus der 2. Bundesliga hat es in das Halbfinale geschafft: Der Hamburger SV konnte sich im Viertelfinale gegen den Karlsruher SC im Elfmeterschießen durchsetzen und sich einen der begehrten Halbfinalplätze erspielen.

Mannschaften im DFB-Halbfinale (Männer):

1. FC Union Berlin

RB Leipzig

SC Freiburg

Hamburger SV

Frauen:

Bei den Frauen werden in den DFB-Halbfinalspielen ausschließlich Mannschaften aus der 1. Bundesliga gegeneinander antreten. Die Spielerinnen aus München konnten sich im Viertelfinale mit einem haushohen Sieg von 1:9 gegen die Gegnerinnen vom FC Carl Zeiss Jena durchsetzen. Aber auch Potsdam und Wolfsburg konnten im Viertelfinale jeweils mit einem Sieg von 7:0 von sich überzeugen. Bei Bayer 04 Leverkusen war es mit einem Sieg von 1:2 nach Verlängerung gegen SGS Essen schon etwas knapper.

Mannschaften im DFB-Halbfinale (Frauen):