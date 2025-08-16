Darmstädter Pflichtsieg in Lübeck

Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat die Pokal-Pflichtaufgabe beim Regionalligisten VfB Lübeck gelöst. Das Team von Trainer Florian Kohfeldt setzte sich bei den Schleswig-Holsteinern mit 2:1 (1:0) durch. Im mit 8.682 Zuschauern nicht ganz ausverkauften Stadion an der Lohmühle erzielten Matej Maglica (34.) und Fraser Hornby (73.) die Tore für den Favoriten. Der Anschlusstreffer von Pierre Becken (90.+2) kam für die Hausherren zu spät. Die Hessen haben nun die ersten drei Pflichtspiele der Saison gewonnen, in der 2. Liga kommt nun die Hertha aus Berlin. Für Lübeck kamen die Zusatzeinnahmen im DFB-Pokal gerade recht, der Traditionsclub ist wirtschaftlich schwer angeschlagen. Sportlich können sich die Hansestädter deshalb nur ein Team aus vielen unerfahrenen Spielern leisten. Mit 37 Jahren einer der erfahrenen Akteure ist Becken, der gleichzeitig als Co-Trainer bei den Lübeckern agiert.Nicht in die Oberliga Schleswig-Holstein abzusteigen, ist deshalb vorerst das einzige Saisonziel des einst so ambitionierten Clubs. Gegen den Zweitligisten zeigte das Team von Trainer Guerino Capretti eine ordentliche Vorstellung und kann darauf aufbauen.

