Eintracht-Fußballerinnen mühen sich in nächste Pokalrunde

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt sind mit einer glanzlosen Vorstellung ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Der Bundesligist gewann in der ersten Runde beim Zweitligisten Viktoria Berlin 3:1 (2:1).

Stürmerin Nicole Anyomi brachte die Eintracht in der 36. Minute in Führung. Nur wenig später glichen die Berlinerinnen durch Pia Metzker aus (39. Minute). Kurz vor der Pause erzielte die Japanerin Remina Chiba das 2:1 für die Hessinnen (45.+8).

Anyomi schnürt Doppelpack

In der zweiten Hälfte sorgte Anyomi mit ihrem zweiten Treffer für den Endstand (70.), ehe Viktoria-Spielerin Victoria Ezebinyuo nach einem Foul die Gelb-Rote Karte sah (76.).

Bereits beim Stand von 0:0 verschoss Chiba einen Elfmeter (25.), nachdem Ilayda Acikgöz von Viktoria-Torhüterin Michèle Tschudin bei einem Zweikampf in der Luft abgeräumt und am Kopf getroffen wurde. Acikgöz musste minutenlang behandelt und anschließend auch ausgewechselt werden. Sie konnte den Rasen aber eigenständig verlassen.