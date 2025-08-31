Eintracht im Pokal gegen BVB - Darmstadt empfängt Schalke

Hammerlos für Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal: Die Hessen empfangen in der 2. Runde des Wettbewerbs den Bundesliga-Rivalen Borussia Dortmund. «Das ist ein Kracher-Duell», kommentierte der frühere Top-Schiedsrichter Felix Brych, der als Losfee fungierte, die Paarung.

Ähnlich äußerte sich Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche. «Dortmund in der zweiten Pokal-Runde ist ein Hammerlos. Wir freuen uns sehr auf das Spiel in unserem Stadion und auf einen richtigen Pokal-Fight», sagte Krösche und gab das Ziel aus: «Wir wollen unbedingt ins Achtelfinale.»

Auch Darmstadt 98 erhielt einen attraktiven Gegner zugelost. Der Zweitligist genießt gegen den FC Schalke 04 ebenfalls Heimvorteil. Gespielt wird am 28./29. Oktober. Das Finale steigt am 23. Mai 2026 in Berlin.