Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

DFB-Pokal: Eintracht im Pokal gegen BVB - Darmstadt empfängt Schalke

DFB-Pokal

Eintracht im Pokal gegen BVB - Darmstadt empfängt Schalke

Die zweite Runde im DFB-Pokal verspricht für Hessens Topvereine Spannung pur. Sowohl Frankfurt als auch Darmstadt genießen gegen starke Gegner Heimvorteil.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Hessens Topvereine Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 treffen in der 2. Runde des DFB-Pokals auf starke Gegner.
    Hessens Topvereine Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 treffen in der 2. Runde des DFB-Pokals auf starke Gegner. Foto: Tom Weller/dpa

    Hammerlos für Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal: Die Hessen empfangen in der 2. Runde des Wettbewerbs den Bundesliga-Rivalen Borussia Dortmund. «Das ist ein Kracher-Duell», kommentierte der frühere Top-Schiedsrichter Felix Brych, der als Losfee fungierte, die Paarung.

    Ähnlich äußerte sich Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche. «Dortmund in der zweiten Pokal-Runde ist ein Hammerlos. Wir freuen uns sehr auf das Spiel in unserem Stadion und auf einen richtigen Pokal-Fight», sagte Krösche und gab das Ziel aus: «Wir wollen unbedingt ins Achtelfinale.»

    Auch Darmstadt 98 erhielt einen attraktiven Gegner zugelost. Der Zweitligist genießt gegen den FC Schalke 04 ebenfalls Heimvorteil. Gespielt wird am 28./29. Oktober. Das Finale steigt am 23. Mai 2026 in Berlin.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden