Frankfurter Pokal-Hit gegen BVB am 28. Oktober

Gute Nachrichten für die Fans von Eintracht Frankfurt. Das Duell der Hessen mit dem Bundesliga-Rivalen Borussia Dortmund in der 2. Runde des DFB-Pokals wird live im Free-TV übertragen. Das ZDF zeigt die Partie am 28. Oktober (18.30 Uhr). Das teilte der Deutsche Fußball-Bund mit.

Zweitligist SV Darmstadt 98 spielt einen Tag später gegen den FC Schalke 04 um den Einzug ins Achtelfinale. Die Partie am 29. Oktober wird um 20.45 Uhr angepfiffen und ist bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender überträgt alle Pokal-Spiele live.