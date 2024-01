Diabetes: Blutzucker senken - Wie geht das?

Diabetiker behalten ihren Blutzuckerspiegel mit regelmäßigen Messungen im Blick. Doch was kann man tun, wenn der zu hoch ist und er abgesenkt werden soll?

Für Diabetiker aber auch Menschen, bei denen bereits ein Prädiabetes vorliegt, ist es wichtig, den Blutzuckerspiegel genau im Auge zu behalten. Sowohl bei Typ-1-Diabetes, als auch bei Typ-2 ist ein erhöhter Blutzuckerspiegel meist Alltag. Wie sich der Blutzuckerspiegel langfristig absenken lässt und welche Lebensmittel dabei helfen können, erfahren Sie in diesem Artikel.

Wie lange dauert es bis der Blutzuckerspiegel sinkt?

Was alle Diabetes-Formen gemeinsam haben, sind dauerhaft erhöhte Blutzuckerwerte, also die chronische Hyperglykämie (Überzuckerung). Der Grund dafür ist, dass das Hormon Insulin gar nicht mehr oder nicht mehr ausreichend produziert wird, schreibt das Diabetes-Portal diabinfo.de. Die Dauer, bis der Blutzuckerspiegel wieder sinkt, hängt von verschiedenen Faktoren, wie der körperlichen Aktivität, der Nahrungsaufnahme und dem Stoffwechselzustand ab und ist von Person zu Person unterschiedlich. In der Regel steigt der Blutzuckerspiegel bei gesunden Personen nach dem Verzehr von kohlenhydratreichen Lebensmitteln an und sinkt dann allmählich innerhalb von zwei bis drei Stunden. Dies ist bei Diabetikern allerdings nicht der Fall.

Um den Blutzuckerspiegel zu senken, werden Diabetes-Patienten häufig Medikamente, wie Metformin, Sulfonylharnstoffe, Glitazone, Glinide, Gliptine und Flozine, verschrieben, wenn eine Regulation durch Ernährungsumstellung und körperliche Aktivität nicht mehr ausreicht. Die meisten Diabetiker müssen sich ab einem bestimmten Punkt nach der regelmäßigen Blutzuckerkontrolle aber Insulin spritzen, um den Blutzucker herabzusenken.

Welche Lebensmittel senken den Blutzucker?

Die meisten Gesundheitsportale wie praktischarzt.de sind sich einig: Wer seinen Blutzuckerspiegel auf Dauer senken will, sollte versuchen, Gewicht zu reduzieren, sich gesund zu ernähren, ausreichend Bewegung einplanen und Stress vermeiden. Auch eine kohlenhydratarme Ernährung gilt als hilfreich, wenn man seinen Blutzuckerspiegel langfristig senken will.

Allerdings gibt es auch spezielle Lebensmittel, die dafür bekannt sind, den Blutzuckerspiegel abzusenken. Das gilt für jeden, ungeachtet dessen, ob er an Typ-2-Diabetes erkrankt ist oder nicht. Dazu zählen laut praktischarzt.de:

Hülsenfrüchte (Bohnen, Linsen, Erbsen) : Reich an Ballaststoffen und Proteinen, die die Verdauung verlangsamen und somit den Blutzuckeranstieg nach dem Essen reduzieren.

: Reich an und Proteinen, die die Verdauung verlangsamen und somit den Blutzuckeranstieg nach dem Essen reduzieren. Vollkornprodukte (Vollkornbrot, Haferflocken) : Enthalten komplexe Kohlenhydrate und Ballaststoffe , die langsamer verdaut werden und dadurch den Blutzuckeranstieg minimieren.

: Enthalten komplexe Kohlenhydrate und , die langsamer verdaut werden und dadurch den Blutzuckeranstieg minimieren. Blattgemüse (Spinat, Grünkohl) : Niedrig im Kalorien- und Kohlenhydratgehalt, reich an Vitaminen und Mineralstoffen, die zur Blutzuckerregulation beitragen.

: Niedrig im Kalorien- und Kohlenhydratgehalt, reich an Vitaminen und Mineralstoffen, die zur Blutzuckerregulation beitragen. Nüsse (Mandeln, Walnüsse) : Enthalten gesunde Fette, Proteine und Ballaststoffe , die helfen, den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren.

: Enthalten gesunde Fette, Proteine und , die helfen, den zu stabilisieren. Knoblauch : Wirkt sich positiv auf den Blutzuckerstoffwechsel aus und kann die Insulinempfindlichkeit erhöhen.

: Wirkt sich positiv auf den Blutzuckerstoffwechsel aus und kann die erhöhen. Olivenöl : Enthält einfach ungesättigte Fette, die die Insulinempfindlichkeit verbessern können.

: Enthält einfach ungesättigte Fette, die die verbessern können. Fisch (insbesondere fetter Fisch wie Lachs) : Reich an Omega-3-Fettsäuren, die zur Verbesserung der Insulinempfindlichkeit beitragen.

: Reich an Omega-3-Fettsäuren, die zur Verbesserung der beitragen. Beeren (Heidelbeeren, Erdbeeren) : Niedriger glykämischer Index und reich an Antioxidantien, die helfen, den Blutzuckerspiegel zu regulieren.

: Niedriger glykämischer Index und reich an Antioxidantien, die helfen, den zu regulieren. Zitrusfrüchte (Orangen, Grapefruits): Reich an Ballaststoffen und Vitamin C , was zur Stabilisierung des Blutzuckerspiegels beiträgt.

Hingegen sollten Diabetiker Weißmehlprodukte und hochverarbeitete Lebensmittel besser meiden. Auch von Präparaten mit Zimt wird zur Absenkung des Blutzuckerspiegels wird eher abgeraten. In Kombination mit einer ausgewogenen Ernährung und genügend Bewegung können diese Lebensmittel langfristig dazu führen, dass sich der Blutzuckerspiegel absenkt. Auch mehr Trinken kann laut der Österreichischen Diabetes Gesellschaft (ÖDG) dazu führen, dass die Entstehung eines Diabetes verhindert werden kann, denn der Konsum von Wasser kann dabei helfen, Übergewicht zu vermeiden. Auf mit Zucker gesüßte Getränke sollte allerdings verzichtet werden, weil dies eine Insulinresistenz begünstigen kann.

Muss der Blutzuckerspiegel wegen einer drohenden Überzuckerung schnell gesenkt werden, sollten Diabetiker aber auf den mit dem Diabetes-Fachpersonal festgelegten Notfallplan zurückgreifen. Dieser beinhaltet dann meist die Einnahe von Insulin oder anderen Medikamenten.