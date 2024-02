Diabetes: Das sind die Symptome beim Mann

Immer mehr Menschen erkranken an Diabetes. Treten bei Männern bestimmte Symptome auf, die es bei Frauen nicht gibt?

Diabetes mellitus - im Volksmund auch einfach als Diabetes bekannt - gehört laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zu den häufigsten nicht übertragbaren Krankheiten. Dabei ist ein erhöhter Blutzuckerspiegel charakteristisch für die Stoffwechselerkrankung. In Deutschland leben Schätzungen zufolge etwa sieben Millionen Menschen mit Diabetes mellitus. Mit rund 93 Prozent ist Diabetes Typ 2 der am meisten vertretene Typus.

Genau wie viele andere Erkrankungen steht auch Diabetes mellitus mit bestimmten Symptomen in Zusammenhang. Können sich diese Krankheitsanzeichen bei Männern und Frauen unterscheiden?

Kurz erklärt: Was ist Diabetes?

Diabetes mellitus oder auch die Zuckerkrankheit ist laut dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) ein Überbegriff für verschiedene Stoffwechselerkrankungen. Den verschiedenen Diabetes-Formen gemein ist, dass sie zu erhöhten Blutzuckerwerten führen, denn Betroffene leiden unter einem Insulinmangel und/oder einer verminderten Insulinwirkung.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Zu den Hauptformen des Diabetes mellitus zählen der Typ 1 - eine Autoimmunerkrankung, die meist im Kindes- oder Jugendalter beginnt - und der Typ 2. In Deutschland leiden dem BMG zufolge etwa 7,2 Prozent der 18- bis 79-Jährigen an der Zuckerkrankheit. Ein Großteil davon (90 bis 95 Prozent) ist an Typ-2-Diabetes erkrankt. Dieser Typ beginnt meist schleichend. Laut dem Universitätsspital Zürich (USZ) steigt die Wahrscheinlichkeit an einem Typ-2-Diabetes zu erkranken außerdem mit dem Alter. Allerdings würden mittlerweile aufgrund von zunehmendem Übergewicht schon in jungen Jahren immer häufiger auch jüngere Menschen an Diabetes mellitus Typ 2 erkranken.

Übrigens: Es ist auch möglich Diabetes Typ 1 und Typ 2 gleichzeitig zu haben. Dann ist die Rede von Double Diabetes.

Diabetes: Welche Symptome gibt es?

Diabetes entwickelt sich laut dem USZ schleichend und bleibt daher meist lange unbemerkt. Zu Diabetes-Symptomen komme es insbesondere dann, wenn der Zuckerspiegel im Blut hoch sei und der Stoffwechsel entgleise. Eine Früherkennung ist daher umso wichtiger.

Lesen Sie dazu auch

Diese Symptome gelten bei Diabetes mellitus als typisch:

starker und ständiger Durst

vermehrter Harndrang

Schwäche, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Konzentrationsstörungen

Juckreiz, trockene Haut

Heißhungerattacken

Sehstörungen

Geschwächtes Immunsystem und Infektanfälligkeit

Die Hescuro Klinik beschreibt als zertifiziertes Diabeteszentrum außerdem die folgenden Symptome:

schlechte Wundheilung und Infektionen

Gewichtsverlust bei Diabetes

Azetongeruch im Atem (nur bei Typ-1-Diabetes)

depressive Verstimmungen oder Depression

Übrigens: Bei einigen Symptomen sollte man schnell handeln, um ein diabetisches Koma zu verhindern. Einer Studie zufolge kann Bewegung bei Diabetes Typ 2 den Durchbruch bringen. Und eine KI soll schon an der Stimme erkennen können, ob eine Person an Diabetes erkrankt ist.

Diabetes: Welche Symptome treten bei Männern auf?

Grundsätzlich, erklärt die Hescuro Klinik auf ihrer Website, kommt es bei Männern und Frauen zu den gleichen Symptomen. Dazu zählen etwa auch psychische Veränderungen, die sich in aggressivem Verhalten äußern können.

Eine Diabetes-Erkrankung kann aber auch zu einem Libidoverlust führen. Dieser tritt der Hescuro Klinik zufolge in Zusammenhang mit Potenzstörungen verstärkt bei Männern auf. Frauen würden eher unter Menstruationsstörungen leiden.